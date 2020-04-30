Нова пошта змінить назву Компанія Нова пошта вирішила поміняти свою назву

Компанія «Нова пошта Інтернешнл», яка входить у групу компаній ” Нова пошта, змінила назву на «Нова пошта Глобал».

Про це повідомляється на сайті компанії, передає «Хвиля».

«Ми змінюємо ім’я компанії, оскільки хочемо підкреслити, що зручно купувати онлайн можна не тільки в Україні. Слово International в попередньому назві створювало межі та обмеження, а Global навпаки символічно їх стирає. Ми хочемо підкреслити, що весь світ для українців, тих, хто користується інтернетом, доступний і простий. Особливо зараз, коли кордони для пересування закриті», — написано в повідомленні компанії.

Як повідомили в Новій пошті, нова назва — це посил клієнтам: «Робіть шопінг глобально, без обмежень, так як Нова пошта Глобал надійна і швидка, вона стирає відстані між країнами і додає нові можливості».