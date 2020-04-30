Степанов оголосив про масштабну закупівлю нових українських апаратів ШВЛ для лікарень

Уряд України виділив Міністерству охорони здоров’я суму в 100 мільйонів гривень на закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

Про це повідомляє портал «Хвиля» з посиланням на офіційний сайт Моз України.

Виділених Кабінетом Міністрів коштів повинно вистачити на приблизно двісті апаратів ШВЛ. Передбачається, що ця техніка буде проведено в Україні, що підтвердив глава Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов, який виступив на брифінгу за підсумками засідання уряду в середу, 29 квітня.

«За рахунок виділених ста мільйонів гривень стане можливою закупівля орієнтовно двохсот сучасних апаратів штучної вентиляції легенів, які відповідають необхідним технічним критеріям і можуть бути використані для надання допомоги пацієнтам з коронавирусной інфекцією», — підкреслив Максим Степанов

Міністр охорони здоров’я також зазначив, що апарати українського виробництва, які можуть бути закуплені на виділені Кабміном кошти, вже пройшли всі необхідні тестування. Вони будуть розподілені по лікарнях у всіх куточках України вже найближчим часом.