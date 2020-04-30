ЗМІ оголосили про «зникнення» полковника Захарченко в столичному СІЗО

Колишній полковник МВС Дмитро Захарченко “пропав” в СІЗО №1 (“Кремлівський централ”), пише газета “КоммерсантЪ”.

Захарченко був переведений з мордовської колонії в столичне СІЗО у зв’язку з новими звинуваченнями. Як розповіла виданню адвокат екс-полковника Валерія Туникова, з моменту переведення в спецізолятор, захисники не можуть потрапити до свого підопічному.

Крім того, за її словами, Захарченко не відповідає на побутові листи, а також звернення, пов’язані з його справою, не виходить на зв’язок по телефону, а надіслані на його рахунок гроші не повертаються. Зв’язок через сервіс “ФСВП-лист” обірвалася 19 квітня, тоді екс-полковнику було вручено останнє повідомлення Всі листи, що були надіслані пізніше, в тому числі від родичів, або не були передані, або залишилися без відповіді.

Зі свого боку співробітники ФСВП пояснюють заборону на побачення тим, що вони можливі лише в присутності слідчих, а ті з-за поточної епідеміологічної ситуації в Москві, приходити в ізолятор відмовляються.

Раніше Слідчий комітет РФ порушив нову справу стосовно Захарченко. Він звинувачується в отриманні хабарів на суму близько 1,5 млрд рублів за “заступництво” на службі протягом десяти років організованій злочинній групі. Другий епізод пов’язаний з отриманням 845 тис. рублів.