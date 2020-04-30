Ирина Федишин освоила профессию парикмахера

Ради любимого звезда освоила профессию парикмахера.

Украинская певица Ирина Федишин уже не раз демонстрировала, что ради своей семьи готова на все.

И даже освоить новую профессию, если того очень попросит муж. Так, знаменитость сообщила, что в условиях карантина ей пришлось стать личным парикмахером для любимого Виталия. По словам Федишин, машинку для стрижки она держала в руках впервые.

«Сегодня муж попросил, чтобы я его подстригла. А я этого никогда не делала. Теперь освоила новую профессию на карантине. Как вам результат?» – поинтересовалась Ирина.

«Сегодня муж попросил, чтобы я его подстригла. А я этого никогда не делала. Теперь освоила новую профессию на карантине. Как вам результат?» – поинтересовалась Ирина.

Поклонники остались в восторге от работы своего кумира. «Прекрасно! Вы женщина – супер», «Ирочка, а вы, оказывается, очень даже молодцы! Очень круто выглядит. Виталику очень идут нежные руки жены», «ну, что сказать: «Талантливый человек – талантлив во всем».

: Новости Ю