Аукціон корупції: чим шкідливий «Список системоутворюючих компаній»

Сама концепція «системоутворюючих», яким надають допомогу влади Росії, є не тільки корупційною і неефективною, вона абсолютно відірвана від реальності

Дуже вірну оцінку списку компаній, яким влада Росії збираються допомогти в першу чергу, дав публіцист Михайло Макогон:

“Список системоутворюючих компаній” продовжує дивувати крабовим достатком. Але справа не в тому, хто туди потрапив, а хто ні. А в самої ідеї такого переліку.

Опустимо навіть момент, що “список системоутворюючих компаній” Список Шиндлера для отримання держдотацій і пільгових кредитів – це, по суті своїй, без жодної поправки на російські реалії – аукціон корупції.

Місця в списку дорого коштують, в поточній ситуації стоять як саме життя, ними обов’язково будуть торгувати.

Але постановка питання – абсолютно таке радянське уявлення про економічний устрій, коли місто при заводі, а не навпаки, до поточної життя відносини зовсім не має.

Коли я ріс, в 90-е, першу половину 00-х – воно і прям так ще працювало. НТМК, УВЗ, залізниця і ряд обслуговуючих їх підприємств, начебто вогнетривкого виробництва – були абсолютно домінуючим, ближче до монопольного роботодавцем у місті.

Нікому і нічого не треба було пояснювати. Якщо Паша, Маша, Саша або Глаша сьогодні “день”, то завтра піде “в ніч”, а після – два вихідних.

Всі знали які графіки хороші (“залізничний”), а які – повесишься (“прокатний”).

Нікого б у садку не вразило, що тато – космонавт, ось майстер дільниці або, боже упаси, майстер цеху – це зрозуміло, це величина (начальник цеху, навіть крихітні, навіть складського або ремонтного, як мій батько – за межами відомої всесвіту, вже олігархія).

Начальники великих цехів, головні прокатники, головні сталеплавильники, головні інженери – пішки не ходять, дітей в садок не возять, живуть за високими парканами, подалі від смертних.

Місто жило заводами. Графік життя, спосіб життя, соціальна структура – все транслювалося ними.

Сьогодні ситуація зовсім інша. 54% ВВП до 2018 року генерувала сфера послуг (промисловість – 32%, сільське господарство – 3%). У всій промисловості (добувної, обробної, генеруючої) зайнято менше 13 млн. В одній торгівлі – 11,5, у логістиці – більше 6 млн., в готелях і закладах громадського харчування – 1,8 млн., культура і дозвілля – 1,3 млн.

Ми, в масі своїй, давно не даємо країні вугілля на димлять системоутворюючих гігантах. Ми торгуємо, годуємо, розважаємо, верстаємо сайти, нескінченно сторожимо і возимо один одного (водій і охоронець – дві провідні професії серед чоловіків).

Ідея в тому, що врятуємо гігантів, відділити зерна від плевел, виберемо “значущих”, а інші як-то випливуть і чорт з ними взагалі – застаріла років на 15 мінімум.

Так, на Автовазі, який вже як тільки, дотаціями, пільгами, загороджувальними митами не рятували, який у нас “системоутворюючий” – 35 тис. осіб, а в ресторані чоловік 30-40. Але тільки в Москві та Пітері ресторанів, барів, кав’ярень, піцерій більше 20 тис., а по країні – більше 100 тис. І цілі галузі, від виробництва – до реклами в них впираються.

Весь концепт “системоутворюючих” – він не те що корупційний, неефективний, він просто нереалістичний, його автори просто живуть у паралельній реальності…”