Київські лабораторії часто не встигають обробляти тести на коронавірус за 48 годин, – КМДА

Лабораторії в Києві не можуть впоратися з обробкою аналізів на COVID-19. Про це повідомляє “Суспільне”.

“Наші лабораторії вже не справляються. Центральна лабораторія міста Києва, згідно з усіма нормами, має надавати результати тестів протягом 48 годин.

Так, вже не поодинокі випадки, коли результати тестів видають через три-чотири доби, тому ми наголошуємо про те, що потрібно, як і збільшити кількість самих тестів, так і відкривати ще лабораторії для визначення захворювань на коронавірус”, – заявив під час брифінгу голова комісії Київської міськради з питань охорони здоров’я Олег Гелевей.

Він також заявив, що столиці “катастрофічно не вистачає ПЛР-тестів, а українська влада запізнюється із заходами з боротьби з коронавірусом на 10 днів. Окрім того, за словами Гелевея, тести на коронавірус бачили тільки медикам мобільних бригад, які працюють лише вдень, тоді як швидкі їх не отримали.

Гелевей також додав, що серед хворих у столиці “відносно високий відсоток хворих медиків”. При цьому доплати отримали тільки лікарі трьох інфекційних лікарень.