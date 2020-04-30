ВСУ на Донбасі підірвали командирський позашляховик терористів

У мережі з’явилося відео удару ВСУ по терористах «ЛНР» у відповідь на обстріл міста Золоте-4 Попаснянського району і смерть українського захисника.

Ролик на своєму Telegram-каналі в середу, 29 квітня, оприлюднив військовий журналіст Андрій Цаплієнко

Уточнюється, що запустила ракету 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького. На кадрах відображено, як керована ракета знищила командирський позашляховик одного з підрозділів бойовиків.

«Це відповідь на обстріл Золотого-4, коли накрило будинки мирних. Поряд з цим ділянкою від осколка снаряда загинув молодий український боєць.

Операція помсти, яку провела «тридцятка», вимагала активної взаємодії декількох підрозділів. І якісної та грамотної розвідки», – написав Цаплієнко.

Він додав, що на цій ділянці терористи протягом кількох років активно обстрілювали техніку Збройних сил.

Обережно, відео 18+!