У Росії будують «Храм Сталіна», — Портніков

Новина про те, що на мозаїці в споруджуваному головному храмі міністерства оборони Росії буде зображений Сталін в оточенні маршалів і генералів виглядає ще менш правдоподібною, ніж всього кілька місяців тому мала можливість світової пандемії та загального карантину.

Проте факт залишається фактом: поки москвичі знаходяться на самоізоляції і стежать за статистикою захворюваності в країні і в столиці нової православної церкви вымалевывается лик генералісимуса – людини, безпосередньо причетної до знищення тисяч священиків, ліквідації храмів, нескінченного терору проти пастви тих, хто і сьогодні хоче милуватися на світлий лик Йосипа Віссаріоновича в обрамленні православних ікон, пише Віталій Портников для detaly.co.il.

Звичайно, «повернення Сталіна» спостерігалося до кожного святкування перемоги у Другій світовій війні – то плакат на вулиці вивісять, але цитатку на станції метро відновлять. Але щоб так нахабно, відчайдушно – не було ще ніколи. Навіть у сталінські часи такого не було, щоб Сталін – і в церкві!

Це демонстративне божевілля дивним чином згуртувало і ліберальну, і саму що ні на є релігійну громадськість. Керівник радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедиктов нагадує, що за наказом Сталіна «священиків убивали лише за те, що вони були священиками» і стверджує, що «у храмі зображення Сатани може бути тільки в одному вигляді – повержений».

А директор православного радіо «Радонеж» Євген Нікіфоров пише, що «зображення Сталіна в сакральному просторі храму збройних сил абсолютно неприпустимо. Сталін – символ богоборчого режиму… Пропонована мозаїка — це виконаний смальтою сталінський плакат… Ганебно й бридко виправдовувати це запобігливість Церкви перед кесарем і язичницької натовпом».

До речі, про клавдія. Сталінська фреска і скандал навколо неї відсунули на другий план поганий анекдот з того ж споруджуваного храму. На мозаїках тут будуть зображені не тільки генералісимус з маршалами, але і Володимир Путін з наближеними, серед яких, зрозуміло – міністр оборони Сергій Шойгу, секретар ради безпеки Микола Патрушев і глава ФСБ Олександр Бортніков – так що можна сказати, що і тут не обійшлося без щільної опіки силовиків.

Як не дивно, до мозаїці з Путіним поставилися набагато спокійніше, тому що прагнення вислужитися перед «кесарем» виглядає цілком природною прикметою епохи, не обошедшей ні матеріальні, ні церковних чиновників. Ну і те, що сам Путін ставиться до себе, як до ікони – теж не дуже великий секрет. До того ж зрозуміло, що коли Путіна і Шойгу не стане, мозаїку з їх зображенням замінять на портрети нових піклувальників церкви і міністерства оборони.

Набагато небезпечніше те, що Путін хоче залишити у спадок Росії не себе, а Сталіна. Причому не тільки у православному храмі. Як раз на днях, практично в один час з оприлюдненням інформації про скандальну мозаїці, з’явився указ глави «Донецької народної республіки» Дениса Пушилина про перейменування міста Донецьк в… місто Сталіно, на час святкування військових річниць. І це, звичайно, не особиста ініціатива людини, що одержує прямі накази з Москви – причому практично від тих же людей і відомств, які тягнуть Сталіна і Путіна в православний храм.