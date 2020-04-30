Управлінський hardcore. Безголов’я “нової влади” разюче

Гірко за чергові втрачені роки країною і людьми.

Традиційний звіт про підсумки 2019 року, 1-го кварталу 2020 року в портах України мені довелося відкласти — через очікування публічних зведень про вантажообігу портів, про фінанси. Зведення про вантажообігу за 1-й квартал вийшла у портовиків тільки 20-го квітня. У століття диджитализации зібрати дані і узагальнити їх за 13 залишилися континентальним портів України виходить чомусь вже довше, ніж роками раніше.

За фінансів відкритих даних немає навіть за 4-й квартал і весь 2019 рік. Сховали, закрили від громадськості показники — іншого пояснення немає. Навіть критикований мною спостережну Раду Адміністрації морських портів України звертається до чергового в. о. керівництву АМПУ з проханням дати їм дані “для роботи”…

Письмово! Терміново! Строго до дат! Особливо цікаві пункти 3, 4. Про яке Кодексі корпоративного управління йдеться в п. 3? Про який корпоративної стратегії йдеться в п. 5? У нас в країні, що, вже “Корпорація “Адміністрація Морських портів України”? Відкрийте Закон України про портах і займайтеся забезпеченням статутних обов’язків Адміністрації! Яким маячнею займаються в МІУ, АМПУ, наглядовій раді АМПУ, якщо там займаються подібним рясно, щедро оплачений платниками податків України час?

А пункт 4 — взагалі класика сучасного управління: “подайте їм до столу фінансові звіти”!

Через пів-року з моменту публікації останнього (за 3-й квартал 2019-го) публічного звіту про фінансові показники Адміністрації портів, наглядова рада не просто питає: “Портовики, ви там що, отруїлися алкоголем в карантині? Де фінансові документи за 4-й квартал 2019-го, за весь 2019 рік, за 1-й квартал 2020 року у вільному доступі? У нас, членів Спостережної ради, між іншим, із зарплатою “підгорає”, так як взагалі незрозуміло, чим ми займаємося без цих документів… Що ми можемо “спостерігати”, не маючи навіть доступу до публічних фінансових документів?!” В підсумку супер-оплачувана спостережну Раду портів просить у Адміністрації: “Доробіть звіт про виконання фінплану за 2019 рік і … дайте нам…” Це в кінці квітня 2020 року їм потрібен звіт за 2019-й!

А не можна просто опублікувати офіційно фінансові звіти державної портової галузі України? Ні, не публікують публічно. Ймовірно, тому, що тоді громадськість в декількох цифрах побачить реальну картину неповноцінності існування Адміністрації портів для України. Як і Наглядової ради при АМПУ.

Це ж треба: спостережну Раду пише листи АМПУ, розташовуючись з Адміністрацією портів в одному приміщенні! Така от знущання над “корпоративним управлінням” на чолі з “західним” наглядовою радою!

Підсумки 2019 року по вантажообігу в портах хороші. Руда СКМ та “хлібні” дали 25 млн. тонн додатково до перевалки 2018 року і загальний рекорд по вантажообігу за всі роки незалежності. Знову ж таки, за рахунок руди покращились показники по перевантаженні транзитних вантажів у наших портах.

З 13 портів з перевалки 4 показали “мінус”. Особливо погана ситуація в Білгород-Дністровському порту, навіть до 50% перевалки 2018 року не дотягли. Який висновок зроблять експерти-західники-корпоративщики” в наглядовій раді АМПУ — ще неясно. Чекають там звіти… За пів-року чекають-не дочекаються … Як зміниться ситуація в портовій галузі за час очікування звітів та їх аналізу, сьогодні не знає ніхто. Навіщо тоді такий стиль управління? Теж ніхто не знає…

Наскільки зростання перевалки позначилася на фінансах Адміністрації — покрито мороком, так як, знову ж, звіти не опубліковані. За інсайдерською інформацією, чистий прибуток АМПУ за 2019 рік склала 1,6 млрд. грн. — найгірший показник за всі роки існування самої Адміністрації. Дивний показник, якщо врахувати рекордне зростання перевалки вантажів … Буде краще, якщо інсайдер помиляється і справи в Адміністрації все ж не так погані. Буде гірше, якщо і за фінансовими результатами 2019-го до Адміністрації портів тягнуться нескінченні і майже даремні по результативності СБУ, НАБУ, ДБР і т. д.. Знову безуспішно шукати, де ж сховали доходи від держави. Нескінченний процес … Всі учасники якого — при стабільних казенних зарплатах, службових “ништяках” і бонусів у вигляді закритих за мзду кримінальних справ.

Є думка, що зростання вантажообігу портів в руді СКМ і “хлібним” вантажів (перевалки зерна) — це епізодичний сплеск. По руді підсумки березня 2020-го вже показують відсутність тенденції приросту. Тобто потрібно розраховувати і на зменшення в перевалці таких вантажів, як вугілля, руда, чорні метали в наших портах. Треба вже готуватися, розробляти плани заходів, скорочення витрат, але… В Адміністрації іде серйозна робота” — там пишуть листи один одному і ховають показники…

А от найбільші бенефіціари наших портів вже знову готуються “вирішувати»! У минулому році вдалося зламати безсовісну схему заробітку “рудників-вугільників” на знижки в портових зборах (подробиці в публікації “Порти України – місце, де немає держави. Частина 2: Диверсія)». В цьому році різко постало питання: як їм додатково заробляти на портах, якщо колишня “хороша схема» зламалася. І пішло-поїхало:

1. Галузеві асоціації пропонують Кабміну знизити портові збори на 20%: “Представники провідних галузей промисловості і агропромислового комплексу для вирішення проблеми погіршення конкурентоспроможності в порівнянні з іншими виробниками на світовому ринку пропонують Кабінету міністрів України знизити портові збори в країні… Пропозиція міститься в листі галузевиків до Прем’єр-міністра Д. Шмыгалю від 22 квітня 2020 року”! Коротше, управителі, знижуйте нам портові збори! А те, що весь експорт з України йде через офф-шори, де, власне, і залишаться мільйони доларів від зниження державних портових зборів, автори відозви до свого Прем’єр-міністру сором’язливо не згадують.

Серед підписантів листа — голова Федерації металургів України С. Біленький, президент «Укрметаллургпрома» А. Каленков, президент Української зернової асоціації Н.Горбачов і т. д.. На їхню думку заходи зниження: “… забезпечать додаткові ресурси для модернізації та посилення конкурентоспроможності українського бізнесу будуть сприяти інвестиціям у модернізацію портової інфраструктури на рівні 1,5 млрд грн в рік; забезпечать додаткові валютні надходження; збільшать відрахування до бюджетів всіх рівнів, і, як наслідок, створять умови для економічного зростання країни…” І всі ці “пряники” нібито можна буде отримати, залишаючи 20% державних портових зборів в офф-шорах олігархів. Такий ось неприкритий, «брудний лобізм» за рахунок держави!

2. В боротьбу за “конкуренцію вітчизняного бізнесу в руді і вугіллі” вступили парламентарії. Парламент 24.04.2020 прийняв у першому читанні закон “Про внутрішній водний транспорт”. В аргументації від “гравців”: “Запровадження ефективної річковий логістики дозволить перевозити великогабаритні партії вантажів (???), економлячи мільйони коштів на ремонти автодоріг, страждають і руйнуються від вантажівок, лібералізувати ринок, допустивши судна під іноземним прапором, стимулювати міжнародну торгівлю” (міністр Криклій)…

Тут же головне — передостанній пункт. А саме: допуск до перевезень на наших річках суден під чужим, тобто не українським прапором. Для нефахівців — красива картинка! Для розуміючих: допуск суден під чужим прапором в українські річки зробить абсолютно неконкурентними вітчизняних річковиків! Українець-речник на “своїй роботі” заплатить ПДВ на перевезення, податки на зарплати екіпажу, купить бункер, постачання з усіма нашими податками, податок на прибуток і т. д..

А іноземець хвацько виставить рахунок в доларах на офф-шор, отримає рахунок без ПДВ, без податків на зарплати, прибуток залишить в офф-шоре, купить бункер у лівій заправки за межами 12-мильної зони України (приклад — танкер Делфі), тобто “вітчизняні рУдники” отримають під 35-40% кращу ціну іноземною флоті, ніж з родненькими речниками… Хто і навіщо буде розвивати вітчизняне річкове судноплавство, коли під боком будуть крутитися суду Панами, Молдови, Белізу? І все це — з дозволу Кабміну і Парламенту?

А крім того, у нас відсутня система контролю за екологічними викидами з річкових суден. А ще — активізація річкового судноплавства з іноземним тоннажем “судами-примарами”. Сумарно все це робить затію уряду архі-небезпечної саме в екологічному плані.

Спроби отримати таку можливість “економити” робилися СКМ ще за часів міністра А. Пивоварського, але тоді не дійшло до законодавчого закріплення “новели”. Тоді внутрішні (каботажні) вантажі між, наприклад, Бердянському і Південним перевозили іноземці за спеціальними дозволами від МІУ. При цьому оплачуючи портові збори за ставками, як для внутрішніх перевезень, тобто раз в 5 менше, ніж всі інші. Мільйони доларів “підняли” витівники в офф-шори тоді. Зараз вже Законом втягують іноземний флот на наші річки … Чудово відають, що творять …

Але це — бізнес олігархів.

Дрібна ж шушваль там же підробляє на “шлагбаумных схемах”. Найбільш технологічно обклали “схемами” Одеський порт. Про збори-побори на автомобільному в’їзді в Одеський порт я багато раз розповідав. Після десятків судових засідань, рішень держорганів, що офіційно визнали цю “схему” поборів у в’їзду в порт НЕЗПКОННОЙ, плату за в’їзд в порт збирають все так само — без перерви. Як організована робота з водіями в карантин в офісі компанії “Євротермінал”, видно на березневому фото нинішнього року. Правда, після критики чергу “спраглих заплатити за шлагбаум порту” перемістилася на “свіже повітря”. Але стоять в очікуванні просто в’їхати в державний порт і зараз.

Аналогічна ситуація і з інформаційним “шлагбаумом” Одеського порту. Суди, суди, витрачені роки, а гроші збирають за власний інформаційний шлагбаум у звичному темпі. Адміністрація портів жорстко стоїть на своєму: “Нам потрібна приватна платна програма для в’їзду в порт”… Більш того, в програмний збір грошей вже втягують і в “сервіс обілечування” з суден в українські морські порти. З останніх документів Адміністрації:



Але транспортна життя кипить, не може стояти на місці! Автомобільний в’їзд в Одеський порт давно обкладена даниною, так званий інформаційний пропуск з супутнім йому платежем приватнику налагоджено ще роки тому, схема з двома капітанами портів забезпечила платний шлагбаум на судновому ході… В цьому році стало можливим взятися за “обелечивание” залізничного в’їзду-виїзду в Одеський порт! Нарешті! Залишиться необложенным даниною тільки повітряний простір над портом, але і це, схоже, тимчасово.

А ось з недавнього. В кінці березня 2020 експедитори, які бажають відправити вантаж з Одеського порту по залізниці, отримують е-лист від держпідприємства “Ліски” – уповноваженого оператора українських залізниць: “Добрий день! Шановні колеги, відповідно до розпорядження УЗ з 01.04.2020 р. оператором контейнерних поїздів за маршрутом Одеса-Порт — Одеса-Ліски і Одеса-Порт — Дніпро-Ліски, буде ТОВ «Балк Контейнер Сервіс». Для укладення договору прошу звертатися за адресою [email protected]». — ДП “Ліски”. Начебто б, що такого означає зміна ж/д оператора на звичній транспортної роботі?! Від державного оператора до приватного? В нашому випадку, це підняття ціни відразу в 2 (два!) рази або майже на 400 дол. за 1 морський контейнер на відправки в Дніпро, Харків з Одеського порту. З яких половина піде держпідприємству (як і було), а інша половина — приватній фірмі «за організацію процесу».

Хто це створив? Безпосередньо Укрзалізниця “у вигляді винесення розпоряджень за № ЦЦО-15/232 від 17.03.2020 р. та № ЦЦО-15/233 від 17.03.2020 р. за підписом виконуючого обов’язки директора операційного АТ “Укрзалізниця” Ткаченко О. В.”.

Це фактично призвело до отримання приватною фірмою монопольного становища на ринку послуг з навантаження-вивантаження контейнерів із залізничного платформ з Одеського порту … Зовсім типовий, черговий кримінальний “схематоз” в державному Одеському порту, в нашому транспорті. Тільки вже на залізниці. Що далі? Далі будуть роки позовів в Антимонопольному комітеті україни, судах, треба буде стукатися чолом у всі казенні двері і стіни, доводячи, що ця “схема” нахабно порушує антимонопольне законодавство України. Що, 400 доларів США з одного контейнера абсолютно “лівого заробітку” на користь приватної, обраної фірми на державній залізниці — шлях в нікуди. Доведеться знову йти цим шляхом іншим, тобто не обраним експедиторам. Знову — на роки! 30 років битв з “вітряними млинами”, де Держава знущається над своїми поки ще громадянами.

А що робити, якщо контракти експедиторами вантажів, бізнесом підписані на рік вперед?!. Так чиновникам начхати: просто “схемно” підняли ціну на ж/д доставку в 2 рази, і чекають “приходу” “на кишеню”. В результаті вантажі “перетечуть” знову на багатостраждальні автодороги, так як за 400 доларів надбавки за контейнер приватник з задоволенням пощастить його на своєму авто. А адже міністр інфраструктури так дбав, щоб вантажі з автошляхів перейшли на ріку — річковий транспорт … В цей же час вантажі з залізниці перейдуть на авто … Тим більше, що і в цей рік — спекотне літо-2020 — ми знову входимо без вагового дорожнього контролю на наших дорогах. Навіщо ремонтувати дороги, якщо вони “планово” будуть знову “вбиті” вже восени цього року.

Але про це наступного разу …

“Схеми”, кримінальні схеми”, ще раз “схеми” в обмін на красиву, але марну риторику від МІУ, АМПУ, численних держпідприємств з космічними зарплатами, які і не снилися приватному бізнесу — реалії, які вже за рік “зеленої команди” у владі ніхто і не думав міняти!

Гірко за чергові втрачені роки країною і людьми.

Гірко бачити, як безголовими, але цинічними “правителями” знищується колись потужна транспортна галузь України.

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Олександр Захаров, спеціально для видання Аргумент

Управлінський hardcore. Безголов’я “нової влади” разюче оновлено: 30 квітня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0