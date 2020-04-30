У Львівській області в одному невеликому населеному пункті виявили відразу понад 20 інфікованих коронавірусом

У селі Давыдив Львівської області виявлено понад 20 інфікованих COVID-19. Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький на своїй сторінці в Facebook.

«Більше 20 інфікованих COVID-19 виявлено в селі Давыдив Пустомитівського району. Відповідні служби протягом дня проводять експрес-тестування жителів. Якщо отримані позитивні результати, то здійснюється додатковий відбір біоматеріалу та аналіз направляють на тест ПЛР. Зараз медики встановлюють джерело заносу вірусу в зазначений населений пункт», — написав Козицький.

За його словами, розпорядження про вжиття невідкладних заходів підписав керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Іван Собко.