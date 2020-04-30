Світ після Путіна

Якщо називати речі своїми іменами, то епідемія виявила величезні діри в тій соціальній політиці, яку останні десятиліття проводила влада.

Міркування про те, що світ після коронавіруса стане іншим, вже встигли стати фразою, однак, чим довше епідемія триватиме, тим більше ми будемо переконуватися, що так воно і буде. Світ зміниться. Інша справа, в яку сторону? Говорячи про те, що життя стане інший, коментатори або не уточнюють який, або припускають, що вже точно гірше, ніж раніше — більший контроль держави за громадянами, менше свободи і так далі.

Однак можна уявити і інший розвиток подій. Для цього треба подивитися на те, що відбувається зараз. Остання нарада Володимира Путіна з губернаторами і міністрами, що транслювався в прямому ефірі 28 квітня, зазвичай в першу чергу було адресовано російському народу. Воно в черговий раз повинно було продемонструвати, що президент як завжди пильнує, тримає руку на пульсі, що у нього все під контролем.

Досяг цей меседж своєї мети або електорат залишився до нього байдужий — тема чергового дослідження громадської думки. Я в даному випадку хочу сказати про інше. А саме про те, що стоїть за цими словами.

Виступ Путіна, як помітили багато глядачі зі стажем, було схоже на звітну доповідь чергового радянського генсека з’їзду КПРС. Він розповів про неухильне зростання виробництва медичних масок (яких все одно майже неможливо придбати в аптеках), апаратів штучної вентиляції легенів, про розгортання все нових койко-місць в лікарнях, запропонував встановити професійне свято працівників швидкої допомоги, оголосив про продовження карантину ще на два тижні і про підготовку до його згортання.

Крім цього, Путін нагадав, що епідемія не скасовує і інші захворювання: «Очевидно, що основні сили медицини ми направляємо зараз на боротьбу з коронавірусом. Але, на жаль, ніхто не владний скасувати інші небезпечні хвороби: серцево-судинні, онкологічні, інші гострі та хронічні захворювання. Ми не можемо кинути таких хворих. Просто сказати: потерпіть і почекайте. Незважаючи на сьогоднішню екстраординарну ситуацію, люди повинні отримувати всю необхідну допомогу. Далі…»

Далі Путін порівняв систему охорони здоров’я з механізмом: «Якщо десь відбувається збій, якщо не вистачає кадрів, фахівці перевантажені, не справляються з потоком хворих, то в результаті страждають люди… Повторю, все має бути налагоджено, всі ланки — працювати як єдиний механізм, дільничні терапевти і вузькі фахівці, приймальні та діагностичні відділення, служби швидкої допомоги».

Загалом, «завдання поставлені, цілі визначені, за роботу, товариші». Ось тільки головного Путін не сказав — де знайти цих товаришів. Якщо фахівців просто фізично немає, то де їх взяти?

Якщо називати речі своїми іменами, то епідемія висвітила всі дірки в нашій соціальній політиці. Якщо протягом 20 років ви крок за кроком «оптимізуєте» її таким чином, що в країні безперервно скорочується число лікарів, медсестер і санітарів, то виконувати цінні вказівки президента буде просто нікому.

Принцип розумної достатності стосовно до всієї соціальній сфері сучасної Росії вже давно перетворився в нерозумну недостатність. У минулому Путін любив поговорити про людському капіталі та про його цінності для країни. Однак за фактом в Російській Федерації його епохи цей капітал транжирится так само, як і її природні ресурси. Марнотратство влади по відношенню до свого народу і виражається в цілеспрямованому скорочення ресурсів систем охорони здоров’я і освіти. Постійно погіршується ситуація в останній позначиться в майбутньому деградацією науки і культури, в тому числі і культури виробництва, але головне, розумової деградацією населення. Власне, ці процеси йдуть останні 20-30 років, просто зовні вони не так помітні.

Що стосується охорони здоров’я, то пандемія лише розкрила катастрофічну ситуацію в ньому, яка також виникла не два місяці тому, а розвивалася останні десятиліття. Можна, звичайно, поки ще закупити або кілька наростити випуск того чи іншого обладнання для лікарень, докупити автомобілі швидкої допомоги — на це гроші поки є. Але головне питання — кадровий — грошима сьогодні не вирішиш. Хто буде працювати лікарями, фельдшерами і медсестрами, якщо їх просто немає? Не від хорошого життя адже зараз працювати з хворими COVID-19 відправляють вже навіть студентів медвузів.

До речі, коли Путін у вівторок, як завжди вміло демонстрував свою глибоку стурбованість таким становищем, він нічого не сказав, наприклад, про те, що лікарів і медсестер у країні має бути значно більше, ніж зараз. Не було з його боку слів про те, що, так, визнаю, помилочка вийшла, з наступного року збільшимо вдвічі фінансування медичних вузів та училищ, щоб різко збільшити кількість медичного персоналу на душу населення. Не сказав він цього й не скаже. З однієї простої причини. Тому що в подібному випадку йому довелося кардинально переглянути пріоритети не тільки своєї фінансової політики, яка здається йому чудово збалансованою, але і базові принципи розвитку країни в цілому.

Ось до цього він точно не готовий. Проблема в тому, що для того, щоб змінити пріоритети своєї політики в тому дусі, про який було сказано вище, Путін повинен перестати бути Путіним, якого ми знаємо. Тобто він повинен перестати бути людиною, що виражає інтереси багатих і сильних і роздає народу лише крихти з панського столу.

Правитель не може просто так взяти і змінити свою політику на 180 градусів. По-перше, тому що він, як було сказано, не може стати іншою людиною. Він той, хто є. І як людина, і як політик. Він діє так, як діє не тільки тому що є виразником інтересів великого капіталу, але й тому, що це відповідає його власним поглядам і переконанням.

По-друге (і це головне!), навіть якщо б таке фантастичне зміна з ним і раптом сталося, той самий вузьке коло людей, представники тих самих політичних та економічних еліт, яких він старанно плекав та вирощував всі 20 років свого правління, м’яко кажучи, його не зрозуміють.

Та й не буде цього «по-друге». Не треба ілюзій. Вони заважають думати і діяти. Політики покоління Путіна, не тільки в нашій країні, але і в більшості інших держав світу, це політики вчорашнього дня і змінитися вони не зможуть. Але життя владно вимагає глибоких змін. І якщо люди хочуть жити в світі, влаштованому не тільки справедливо, а й ефективно (а коронавірус як раз показав, що цей світ не тільки не справедливий до них, але й не ефективний), а ефективність сьогодні дорівнює людяності, то треба знову вчитися думати і діяти.