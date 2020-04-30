Дівчинка-підліток виніс із вогню двох братів: фото і деталі події на Харківщині

У Харківській області 14-річна дівчинка винесла з будинку спалахнув двох братів.

Як повідомляє сайт міста Харкова, будинок в селі Гроза Шевченківського району загорівся близько трьох годин ночі. Відчувши запах диму, 14-річна Віолетта вивела на вулицю двох молодших братів — однорічного малюка і 12-річного хлопчика, а після цього розбудила батьків.

Під час пожежі постраждав батько дітей — 42-річний чоловік отримав опіки голови, рук, тулуба і дихальних шляхів. Його госпіталізували в опіковий центр Харкова.

Рятувальники, викликані на місце НП з’ясували, що загорілися речі в спальні — вогонь охопив площу близько 10 квадратних метрів.