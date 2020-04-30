Народний депутат від партії «Слуга народу» і кум Віктор Медведчука Андрій Холодів виїхав на Кіпр з початком карантину і з тих пір не повертався в Україну. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях».

Холодів є заступником голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Він вилетів у місто Ларнака (Кіпр) 15 березня — за два дні до анонсованого президентом припинення регулярного пасажирського авіасполучення. З тих пір не повертався — тобто вже 1,5 місяці знаходиться за межами країни.

Після того, як Холодів полетів на Кіпр, Верховна Рада 5 разів збиралася на позачергові засідання для прийняття термінових рішень, пов’язаних у тому числі з заходами протидії поширенню коронавирусной інфекції. Крім пленарних засідань Холодів пропустив засідання свого комітету 30 березня. При цьому, він брав участь у наступних засіданнях комітету в режимі онлайн.

З тих пір компанія Sky Up щонайменше один раз здійснювала евакуаційний рейс українських громадян з Кіпру (20 березня). Станом на 29 квітня Холодів залишався на Кіпрі і не прибував в Україну, йдеться в розслідуванні.

Раніше SKELET-info повідомляв, що в Національному антикорупційному бюро відкрили на Холодова кримінальне провадження після журналістського розслідування про його тютюновому бізнесі.

Крім того у сім’ї Холодова журналісти знайшли маєток в елітному районі Відня за 6 млн євро.

ДОСЬЄ: Андрій Холодів: тютюновий капітан команди Зеленського. ЧАСТИНА 1

SKELET-info

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«Слуга народу» Холодів вже півтора місяця проводить карантин на Кіпрі оновлено: 30 квітня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0