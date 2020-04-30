Обезглавила рідну дочку: поліція розкрила моторошні деталі про криваву різанину в Харкові

Виявилося, що голова, яка була в пакеті у неадекватної жінки, затриманої в Харкові, за попередніми даними належить її доньці.

Про це повідомляється на сайті Національної поліції України в Харківській області. Правоохоронці зазначили, що про злочин понформировал брат підозрюваної.

«30 квітня близько 06:00 у Холодногірський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Полтавський шлях йде оголена жінка. Виїздом на місце події поліцейські виявили громадянку в неадекватному стані. В одній руці вона тримала ніж, в іншого – пакет, в якому знаходилася відрізана жіноча голова», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, що-небудь пояснювати і розповідати жінка відмовилася. Для з’ясування обставин події затриману доставили в Холодногірський відділ поліції.

Однак 30 квітня о 8:25 зі служби «102» до Дергачівський відділ поліції надійшла інформація про звернення 40-річного жителя села Подвірки. Він повідомив, що вранці за місцем проживання в сусідній кімнаті виявив тіло своєї 11-річної племінниці. Чоловік живе в хаті разом зі своєю 38-річною сестрою та її дочкою. Жінку звати Тетяна Янова. Вбита дівчинка – Христина.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Дергачівського відділу поліції. Інформація про дані події зареєстрована в журналах обліку територіальних підрозділів поліції. Всі обставини встановлюються.

Дядько загиблої вже дав свідчення поліції. Він розповів, що сім’я жила бідно, але мати постійно працювала. Що стосується дівчаток, то вона, за його словами, завжди гарно виглядала.

Сусід же додав, що жінка нібито була абсолютно адекватною. Також сусідка-пенсіонерка розповіла, що, можливо, у жінки були проблеми з психікою. Поліція оточила будинок в селі Подвірки, де жила сім’я жінки.

У коментарі поліція зазначила, що, за попередньою інформацією, на момент вчинення злочину вона не була під впливом яких-небудь речовин.

«Ми не розуміємо, що з нею було. Буде експертиза, вона покаже, що з нею сталося. Візуально ознак алкогольного або наркотичного сп’яніння не було», – сказали у відділі комунікації ГУНП в Харківській області.

Також в мережі оприлюднили повне відео погоні і затримання неосудною. Її переслідували 4 екіпажу поліції. Жінка бігла голою по проїжджій частині і розмахував ножем.