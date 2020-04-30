Журналістка: Заступник голови ВП лобіював українське громадянство для мафіозі з «лужніковської групи»

Бізнесмен з Росії Борис Баум, який замішаний у масштабній афері з медичним вантажем з Китаю, отримав українське громадянство саме завдяки другому фігуранту корупційної схеми – заступник голови Офісу президента Кирилу Тимошенко.

Про це в другій частині свого розслідування про операції «Баум» написала в Facebook журналістка Світлана Крюкова. Вона підкреслила, що підприємець є претендентом на посаду глави нової Комісії з регулювання азартних ігор в Україні.

«Бізнесмен, ділок, представник «лужніковської групи», до недавнього часу проживав в Москві. Отримав українське громадянство за сприяння Кирила Тимошенко, який є секретарем штабу з протидії епідемії. І на якого була покладена функція держави по забезпеченню засобами індивідуального захисту, а також ПЛР та експрес-тестами, дефіцитними в Україні. Саме в цей момент своє плече Кирилу підставив Баум, опинившись у потрібний час у потрібному місці», – стверджує вона.

Крюкова підкреслила, що частина товарів, які перевозили спочатку Боїнги SkyUp, а потім і літаком «Мрія», призначалися для комерційних мереж. Тепер скандал набирає обертів, тому президенту Володимиру Зеленському рано чи пізно доведеться відповісти на ряд незручних питань.

«Хто і коли прийняв рішення про перевезення комерційних вантажів разом з вантажами, призначеними для медустанов? Чому до вчорашнього дня нам ніхто не сказав, що цими літаками, на яких так сильно президент піариться, везуть комерційні вантажі? Які здійснюються в українських мережах. За завищеною ціною. З якоїсь причини не розкрита структура витрат? Іншими словами, яка кількість вантажів і ким оплачується для потреб медичних установ і комерційних мереж?», – зазначає вона.

Крюкова також поцікавилася, чому з-за організованої афери товари, які надходять для потреб української медицини, передаються без будь-яких транспортних документів. А товари з Китаю не проходять лабораторні аналізи.

Не відомо і те, чи існують на такі вантажі сертифікати якості та відповідності, підтверджені в Україні.

«Або це фуфел? А якщо так, то вам не соромно піаритися на цій ху*не? І яка роль пана Баума у всій цій історії?» – додала вона.

За її словами, частина тестів, отриманих з Китаю, виявилися невалидными, а значить за це хтось заплатив.

«І хто нарешті оплачує транспортування? Держава, комерційні мережі, конкретні меценати або всі разом в складчину? Якщо це так – в яких частках?» – підсумувала Крюкова.