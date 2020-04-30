Трамп заявив, що Китай використовує коронавірус, щоб зірвати його переобрання

КНР йде на все, щоб президентом США був обраний демократ Джо Байден, щоб позбутися від економічного тиску та інші преференції. Про це заявив нинішній господар Білого дому Дональд Трамп, передає Reuters.

За словами президента, Пекін має непряму підтримку його конкурента.

У відповідь на дії Китаю під час пандемії коронавіруса, вважає Трамп, можна багато чого зробити». Американський лідер не сумнівається в тому, що в епідемії винна саме КНР.

Важкі наслідки поширення в світі COVID-19, в тому числі і занепад економіки США, стверджує президент, це частина кампанії щодо зниження його рейтингу і підриву шансів на переобрання восени.

«Китай зробить все можливе, щоб я програв цю гонку», — сказав він.

При цьому Трампа дивують новини про провідних позиціях Байдена. Втім, результатами опитувань він не вірить.

«Я впевнений, що в цій країні живуть розумні люди. І я не думаю, що вони оберуть людину, яка некомпетентний», — додав він.