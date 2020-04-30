Соловйов пояснив, звідки у Малишевої особняк в США. «Олена зовсім не багато живе»

Телеведуча, лікар-терапевт Олена Малишева, на яку раніше обрушилася критика з-за її закордонної нерухомості, багато працює і займається бізнесом, але при цьому її дохід все одно нижче, ніж у телезірок її величини в інших країнах. Про це URA.RU заявив телеведучий Володимир Соловйов.

«Олена протягом великої кількості років блискуче працює на „Першому каналі“. Вона чудовий лікар. Вона також займається бізнесом і ніколи цього не приховувала. Якщо порівняти доходи Малишевої з доходами телезірок аналогічного рівня в інших країнах, то з’ясується, що Олена зовсім не багато живе», — зазначив Соловйов у розмові з кореспондентом URA.RU.

Ведуча програми «Жити здорово!» на «Першому каналі» піддалася критиці після того, як блогер Олексій Навальний опублікував дослідження, присвячене її закордонної нерухомості. Виявилося, що Малишева володіє будинком вартістю 6,5 млн доларів в передмісті Нью-Йорка. Також їй належать дві квартири на Манхеттені. Їх вартість становить 4,2 млн доларів, передає портал «Дні.ру».

Як зазначив Соловйов, йому незрозуміло, чому Малишева, не будучи держслужбовцем, за логікою Навального, не має права володіти нерухомістю в інших країнах. Він підкреслив, що, на відміну від опозиціонера, телеведуча багато працює, а не живе на пожертви неповнолітніх громадян. «Нехай він спробує, як Малишева, стільки років залишатися на топі популярності, робити високоякісні програми, присвятити своє життя популяризації медицини. Може, він теж зможе заробити», — запропонував Соловйов.

Після ролика Навального під постами в instagram-акаунті Малишевої з’явилися гнівні коментарі, із-за чого вона вирішила відключити повідомлення під останньою публікацією. Однак ненависники завалили її сторінку новими коментарями під іншим постом, пише «Царгород».