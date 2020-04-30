Це не експертиза. Це покарання

Інваліди одужують за наказом Мінпраці: як чиновники роблять це

2014 рік – 12,95 млн

2015 рік – 12,92 млн

2016 рік – 12,75 млн

2017 рік – 12,26 млн

2018 рік – 12,11 млн

2019 рік – 11,95 млн

Ці цифри позначають число людей з інвалідністю у Росії, за даними Росстату. Як ми можемо бачити, з 2014 року їх стало менше на 1 мільйон.

З чим же пов’язане таке зниження статистичних показників інвалідності?

Справа в тому, що з 2014 року стали уточнюватися критерії інвалідності. Спочатку критерій «порушення функцій організму людини» ввели для дорослих: порушення від 10 до 30% — не інвалід, від 40% — інвалід. Дітям інвалідність встановлювалася, згідно з наказом 664н від 2014 року, «за наявності у дитини обмежень життєдіяльності будь-якої категорії і будь-який з трьох ступенів вираженості обмежень». На зміну цього наказу в 2015 році прийшов інший, 1024н, в якому і для дітей був встановлений критерій порушення функцій організму від 40%.

Діти-інваліди стали втрачати інвалідність, а разом з нею і пільги, і посібники, і можливість реабілітації.

Їх батьки обурювалися, вимагали скасувати наказ, розібратися, уточнити критерії інвалідності.

Мінпраці розібрався, уточнив і видав новий наказ, 585н, який вступив в силу з 1 січня 2020 року. Полегшив життя сім’ям дітей-інвалідів? Ні, тільки ускладнив. Чому ж?

У новому наказі детально прописаний порядок встановлення інвалідності саме дітям: у нього включений міжнародний класифікатор функціонування (МКФ).

ЩО ДУМАЄ ЮРИСТ

Наталія Кудрявцева, юрист Мінпраці



МКФ включений до наказу для того, щоб найбільш точно описати стан дитини. Це допомагає МСЕ зрозуміти, наскільки порушені функції організму для життєдіяльності. Так, бувають захворювання, які можуть становити небезпеку для життя людини в певний період.

З такими захворюваннями, як порок серця або астма, можна жити, і вони не є причиною для встановлення інвалідності. І потім, діти лікуються не для того, щоб залишатися інвалідами. Інвалідність — не нагорода за перенесені страждання.

Але у тих, хто побував на медико-соціальної експертизи (МСЕ), інша думка на цей рахунок.

ДУМКА МАМИ ДИТИНИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Тамара (всі імена змінені)



Моєму синові 16. У Микити важка форма аутизму. На початку цього року ми проходили МСЕ. Йому поставили кілька запитань: як тебе звуть, скільки тобі років, чи добре ти себе відчуваєш. Микита відповів на ці питання легко, тому що лікарі часто йому їх задають, він відповідає на них вже на автоматі. На столі МСЕ лежала папка з документами, на які навіть не глянули і сказали, що мій син здоровий: він добре виходить на контакт з людьми і може поговорити.

Я була ошелешена. Микита боїться людей. Він не може купити хліб у магазині, перейти дорогу, їздити в автобусі. Вони поставили йому три питання і на цій підставі вирішили його долю, не заглядаючи в документи. Звичайно, я оскаржувала рішення МСЕ. Ходила до юристів і навіть у суд. Інвалідність повернули. Тільки я не розумію, навіщо ці нескінченні ходіння? Навіщо доводити те, що і так ясно? Може, це установка зверху?

Установка, звичайно, є. Юрист регіональної громадської організації інвалідів «Перспектива» Лінь Нгуєн якось сказав в своєму інтерв’ю Агентству соціальної інформації: «У країні є установка — мінімізувати визнання людей інвалідами. І, відповідно, заощадити як на пільги, так і на забезпечення технічними засобами реабілітації та реабілітаційними послугами».

У пояснювальній записці до Бюджету пенсійного фонду РФ на 2019-2022 рр. сказано, що на найближчі два роки кількість отримують щомісячні грошові виплати (ЕДВ) серед інвалідів скоротиться на 300 тисяч осіб. Звичайно, робота МСЕ дозволяє досягти цієї мети.

ДУМКА МАМИ ДИТИНИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Марія, мама 12-річного Михайлика



Міша з трьох років знаходиться на інвалідності з ДЦП. За останній рік він переніс три операції. Тепер у нього стоять металеві пластини в обох ногах. У Міші сильний гіпертонус у всьому тілі. Він навіть поїсти і попити сам толком не може. Але члени МСЕ вирішили, що він здоровий, тому що вони його попросили два рази пройти по кімнаті, і він пройшов. Так, Міша може ходити по прямій, але сходи, бордюри і навіть пандуси для нього — космос. Потім його попросили зробити п’ять присідань, але він не зміг: металеві пластини викликали жахливу біль.

Тоді член МСЕ натиснув на нього. Михайлик скрикнув і навіть підстрибнув від болю. І комісія сказала: «Ну ось бачите, він у вас навіть може стрибати. Він здоровий». Підсумок: 30% порушення функцій організму. Всього на огляд Міші пішло 10 хвилин. Я була ошелешена поведінкою членів експертизи: я не думала, що дитині можуть зробити боляче.

Оскаржувати рішення було проблематично, тому що ніде не було написано, на основі чого інвалідність зняли. Я довго шукала безкоштовного юриста, два місяці ми намагалися встановити інвалідність. Вдалося. Але для чого такі муки? Це не експертиза. Це покарання. Як ніби ми хитрі зловмисники.

ЩО ДУМАЄ ЮРИСТ

Галина Ульянова, юрист компанії з юридичної допомоги батькам дітей-інвалідів «Патронус»



По правді кажучи, проводити МСЕ так, як проводять у нас в Росії, не можна. Що лікарі можуть зрозуміти за 10-15 хвилин огляду? Нічого. Це повинно бути спостереження за дитиною протягом декількох днів. Що стосується документів, то вам ніхто ніколи не скаже, які довідки та обстеження потрібні.

Оскаржувати рішення МСЕ вкрай складно, так як це колегіальна експертиза, та окремих висновків вона не передбачає. Якихось документів не вистачає? Невідомо. На основі чого було відмовлено у інвалідності? Ви ніколи цього не дізнаєтеся

Історій про відмову у встановленні інвалідності у мене багато. Хлопчик з протезом замість ноги, батькам якого сказали, що ідеально здорових людей не буває. Дівчинка з очним протезом, якій відмовили у інвалідності тому, що у неї є один здоровий очей. Дитина з важкою формою пороку серця, і багато інших дітей. Комусь вдалося повернути інвалідність, комусь-ні.

В результаті швидкого поверхневого огляду інвалідність знімають, і батьки з дітьми-інвалідами змушені бігати по юристам і судам.

Не тому, що вони хитрі шахраї і хочуть нажитися за державний рахунок. Просто вони знають, що без допомоги держави їх діти приречені на важку життя без пільг і операцій, без індивідуального плану реабілітації, та й взагалі без реабілітації.

Чиновники, поставте себе на місце цих мам і проживіть хоча б день тим життям, яким вони живуть. За один день ви чотири рази почуєте, що держава не просило вас народжувати інваліда, п’ять разів затягнете в автобус важкого дитини, побачите, як ваш син чи дочка не може піднятися по сходах на протезі.

А головне — ви будете просити, благати групу чиновників, які навіть не уявляють, як живуть діти з інвалідністю, полегшити вам життя. А в один прекрасний день ви залишитеся з дитиною на руках без копійки грошей. Чому? Та тому, що Мінпраці вирішив що «діти лікуються не для того, щоб залишатися інвалідами» або тому що ви просто не можете оскаржити рішення медико-соціальної експертизи.

Панове чиновники, можливо у нас в країні в майбутньому не буде слова «інвалід», тому що, може бути, ви коли-небудь зможете побудувати доступну середу, забезпечите дітям тьюторів, соцпрацівників в школі, підготуєте команду вчителів, які вміють працювати з дітьми з особливостями, щоб батьки не сиділи з ними цілу добу, а пішли на роботу.

Зробіть пандуси, ліфти, підйомники у громадських місцях. Створіть сучасні протези, які б повністю замінили кінцівки, зробіть реабілітацію в Росії доступною за ціною, щоб батьки дитини могли реабілітувати його без допомоги у своїй країні, а не за шалені гроші за кордоном. Ось тоді вже можна буде не сплачувати ЕДВ і не давати пільг.

Але поки ви будуєте величезні будинки і торговельні центри, які призначені тільки для здорових людей; або кладете кожен рік нові дороги, які розвалюються через півроку і за яким не може проїхати ні одна інвалідна коляска — нам про це говорити рано, дуже рано.