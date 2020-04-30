Україна ризикує опинитися поза межами європейської цивілізації

Подивилася, за якими правилами починають працювати перукарні в Європі. Не тільки в ЄС – але й поза межами Європейського Союзу, наприклад, у Сербії.

Маски – чі навіть захисні щитки – і рукавички для працівників і відвідувачів. Тотальна дезінфекція. Прийом клієнтів згідно із записом, прийшов раніше – мусить чекати на вулиці… Провідні салони в європейських столицях записали спеціальні ролики, аби продемонструвати, що вони вже готові до прийому клієнтів після довгої карантинної перерви.

Картинки нової перукарської реальності вражають, але ж іще є ресторани із можливістю обслуговувати клієнтів лише на літніх майданчиках чи за столиками, що стояти один від одного із дотриманням «соціальної дистанції», тренажерні зали, які треба постійно дезінфікувати, із відвідувачами в масках, громадський транспорт із відстанню між пасажирами й також постійною дезінфекцією…

Завдяки картинок нового європейського побуту можна наочно побачити, як вже змінився світ під впливом пандемії нового вірусу. І також стає зрозумілим – якщо в Україні салони краси, кафе та фітнес-центри продовжать працювати як у «докоронавірусну епоху», без дотримання нових санітарних вимог, а з вулиць міст і міжнародних трас не зникнуть брудні та переповнені маршрутки, в очах всього світу ми станемо країною третього світу.

Ця санітарно-гігієнічна проблема не виникла тут і зараз, через пандемію – в Україні давно з дотриманням біобезпеки справи були геть кепські, вірус лише підкреслив наявні негаразди.

«В Україні в багатьох сферах санітарні норми не витримуються, і це традиція, яка стала вже нормою, – каже політолог Олексій Дрьомов. – На мій досвід, це ще із совка, бо як у нашій шкільний їдальні, так і в доньці все таке саме. Таке саме й у транспорті, і в інших місцях накопичення людей. Про перукарні, кав’ярні можу довго й нудно розповідати, бо маю досвід, але це зайве, бо якщо тисячі людей беруть каву з рук барісти, якій мацає склянку за верхній обідок, мацає гроші, копирсається у вухах, і все це одночасно, якщо лікар приходити на виклик додому та не дезінфікує руки, і все це не викликає обурення людей – у нас перспектива Індії та Бангладеш. Реальність русский вона така проста й без зайвих єврозабобонів, треба тільки сходити на ринок, зробити подорож у приміських електричках та автобусах».

Важко бути європейською за всіма параметрами країною, коли люди без проблем купують м’ясо та молоко на стихійних ринках, «з асфальту», коли в потягах «Укрзалізниці» – навіть у швидкісних «Інтерсіті» – на голову людей сиплються таргани, коли вулицями міст – навіть столиці – бігають щури…

Раніше це можна було вважати винятком і регіональними особливостями. Але тепер, коли весь світ – і Європа насамперед – підвищують стандарти біобезпеки, Україні й українцям в нових умовах доведеться змінювати себе та своє життя.

Звісно, не можна згадати і про медичну систему, яка наразі є головним індикатором рівня розвитку країни. Тут висновки робити ще рано, але перші тривожні дзвоники вже лунають. Скажімо так, візуально наші лікарні мають набагато менш презентабельний вигляд, аніж лікарні, наприклад, Сербії, не кажучи вже про країни – учасниці ЄС.

У нас ще є шанс усе виправити – альо треба змінювати стали практики урядування та ведення бізнесу, корегувати звички, а може й ментальність. Залізна завіса 21 століття буде санітарно-гігієнічною, і якщо українці не продемонструють розуміння цього факту, Україна миттєво опиниться поза межами європейської цивілізації.

Наталя ІЩЕНКО