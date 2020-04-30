Опер СБУ захопив землі аграріїв на Луганщині

В ГБР розслідують дії підполковника СБУ, якого перевіряють по справі захоплення бізнесу і землі — серед постраждалих виявилося фермерське господарство бізнесмена, який перебуває в розшуку.

Про це повідомляє 368.media з посиланням на матеріали кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 КК.

Один з фермерів в кінці 2019 року звернувся в СБУ і поскаржився на їх співробітника, офіцера Беспалого Ст. Д., звинувативши того в змові з чиновниками управління Держземагентства в Луганській області і незаконному захопленні орендованій фермерами землі.

За його словами, в 2013 році оперуповноважений Беспалий прибув в село Кам’янка Поле Новопсковського району з перевіркою законності використання земель сільськогосподарського призначення і повідомив директор сільськогосподарського ТОВ ім. Енгельса, що той використовує землю на підставі простроченого договору оренди. Силовик пригрозив кримінальною справою, але директор підприємства Олександр Калюжний пояснив, що отримав дозвіл на виготовлення технічної документації на земельні ділянки, сплатив усі платежі і підписав договір оренди землі з головою Новопсковської РДА, на той момент цю посаду обіймав Борис Лебедєв.

На вимогу Беспалого, директор передав йому папку з усіма дозвільними документами, де крім усього іншого був і договір оренди, а у квітні 2014 року з’ясувалося, що частина земель передано в оренду батькам офіцера СБУ.

При цьому СТОВ ім. Енгельса належить оголошеного в розшук у справі VAB Банку олігарху.

Крім того, в ході слідства з’ясувався ще один момент. У 2009 році закінчувався термін договорів оренди земельних ділянок іншого сільгосппідприємства, СТОВ «Агрофірма «Лугань», у зв’язку з чим його директор Микола Жученко уклав нові договори на 2009-2019 роки і склав їх на реєстрацію в Старобільський районний відділ земельних ресурсів.

Через кілька днів йому зателефонував Беспалий і запропонував зустрітися. На зустріч з фермером він приїхав не один і вивіз у ліс на берег річки Айдар, де наполегливо пропонував віддати 100 га землі, договори оренди на яку перебували в Старобільському районному відділу земельних ресурсів. Той відмовив, але в подальшому частина договорів оренди була все одно переоформлена на ТОВ «Паллада 2016». Керує цим підприємством Ольга Безпала, а володіє 90% статутного капіталу Валентина Безпала. Сім’ї Беспалого і його людям у Луганській області, до речі, належать також ФГ «Деметра-2017» (отець Дмитро Беспалий) і ТОВ «Босфору Агро Плюс», а Ольга Безпала до всього іншого очолює Старобельскую районну організацію партії «Українська платформа».

Крім того, за словами Жученко, сім’я Беспалого у квітні 2019 року намагалося захопити і його СТОВ «Агрофірма «Лугань»: там незаконно змінили керівника — замість Жученко фірму очолив спочатку Олег Бабкін, а потім Юрій Журавльов, на якого оформлено ТОВ «Босфору Агро Плюс». Крім того, тоді ж назву фірми змінили на ТОВ «Босфору Агро» і встигли набрати боргів. Втім, на даний момент Жученко вже повернув собі крісло директора, а фірмі — колишня назва.

Захоплення фірми за статтею про шахрайство розслідує старобільська поліція у зв’язку з чим в ГБР подали в суд клопотання про доступ до матеріалів цієї справи. 22 квітня Краматорський міський суд дав дозвіл на доступ до матеріалів.