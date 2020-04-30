«Епіцентр» попався на масштабні спекуляції з масками: наварили мільйони

Торговельну мережу «Епіцентр» ще до скандалу з масками з літака «Мрія» звинувачують у спекуляції на респіраторах БУК-3 при державних закупівлях.

Вартість завищили на 40%. Подробиці розкрив у своєму розслідуванні від 20 квітня журналіст Євген Плинский

Так, у березні респіратори продавали за завищеною ціною – 25 грн замість ринкових 13 грн. Але із зростанням паніки і кількості захворюваності коронавірусом в Україні ціну кілька разів піднімали – спочатку до 60, а потім до 100 грн.

Цікаво, що до 30 березня в тендерах брав участь сам виробник, продавши масок з клапаном за ціною 60 грн більш ніж на 2 млн грн. Однак після того, як за компанію взялися в митній службі, Офісі генпрокурора та прикордонній службі, вона різко зникла з закупівель.

Маска з клапаном і без

Натомість з’явився «Епіцентр» з маскою БУК без клапана за спекулятивною ціною – 100 грн. За два тижні квітня мережа розіграла на тендерах масок майже на 5 млн грн. Плинский припустив, що «Епіцентр» просто посунув виробника і зайняв його нішу.