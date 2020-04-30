Зеленський скоро зрозуміє свою помилку, – Гончарук про звільнення Нефьодова і Верланова

Президент України Володимир Зеленський “зрозуміє через кілька місяців” помилковість звільнення керівників Державної митної служби Максима Нефьодова і Державної податкової служби Сергія Верланова

Про це в інтерв’ю “Радіо Свобода” заявив колишній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

“У нас було багато розмов… Але я так думаю, що вирішальним однаково є вплив людей, які частіше пояснюють… Тому що багато груп впливу хочуть, щоб президент мав якусь інформацію і доносять її через телеграм-канали, через якісь… Тобто створюють навколо нього інформаційне поле”, – сказав Гончарук, додавши, що “достойні, правильні люди звільнені”.

Невдачі Нефьодова та Верланова на посадах експрем’єр пояснює тім, що “ти не можеш прийти у митницю і за пів року повністю побороти систему, особливо, якщо тобі у цілій низці регіонів прямо заважають правоохоронні органи”.

Гончарук вказав, що Зеленський досі не реалізував передвиборчу обіцянку, що СБУ має бути позбавлена повноважень в економічній сфері.

“Цього і досі не відбулося. І якщо це було би зроблено, то я впевнений, що проблем з митницею і з корупцією на митниці було би значно менше. Тому що, я думаю, для багатьох не секрет, що працівники, на жаль, СБУ роками кришували окремі потоки на митниці і в сфері податків”, – відзначив колишній голова уряду.