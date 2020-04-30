Нове звернення Путіна до нації запам’ятається, звичайно, насамперед непристойним запізненням на дві години, в якому, власне, і було явлено монархічне зневага до «нації» і який не міг би собі дозволити жоден обирається і обраний лідер.

Взагалі, якщо розбирати семіотичні обертони цього дійства регулярних «звернень», то впадає в очі їх непоказна двозначність. З одного боку, Путін наслідує західним лідерам, які заробляють очки на прямому, відвертому і драматичному спілкуванні з населенням («ралі навколо прапора»). З іншого боку, Путін як би і не звертається до нації, а розмовляє з оточуючими його придворними — що сидять навколо як на іконостасі дванадцятьма невдалими бюрократичними апостолами (про іконостас — зауваження Аркадія Островського). Путін не може просто звертатися до нації (а вона, либонь, оборзеет), він повинен «працювати», «радитися», «давати вказівки», запрошуючи націю як би брати участь у цьому, наслідуючи кивающим і внимающим придворним клеркам.

Сам виступ було витримано в рамках путінського коронного трюку «міняю слова на гроші». Слухаючи всі ці няшкі трохи модифікованого радянського бюрократичного мови: «жорсткий і постійний контроль», «діяти на випередження», «з максимальною ефективністю», «буквально в лічені години», «перебуваємо в постійному контакті, звіряємо наші плани», «дати впевненість у майбутньому» — російський обиватель повинен перейнятися почуттям, що «робиться все можливе» і не вдумуватися в деталі, тобто не просити грошей. Бо найвищі увага і турбота цінніше й важливіше. Це «скріпа замість грошей». Такий формат.

Але вистачить семіотики, перейдемо до змісту. І тут, на мій погляд, важливим сьогодні є перш за все питання визнання юридичної відповідальності держави за оголошений карантин. Ні закон про надзвичайну ситуацію або надзвичайному становищі, ні закон про санітарно-епідеміологічне благополуччя (52-ФЗ від 30.03.1999) не описують ту ситуацію, в якій ми опинилися. Але взаємовідносини громадян і держави повинні бути введені в якесь правове русло.

Ми живемо в суспільстві, де частково існує свобода економічної діяльності. В Радянському Союзі не було, і держава платила зарплату. Тепер вона є, і люди заробляють самі. Але якщо держава з тих чи інших причин припиняє свободу економічної діяльності, то воно несе відповідальність за це перед тими, кого воно цій позбавляє свободи. Це просто як день.

Коли держава оголосила карантин, підло не назвавши його карантином, то працівники бюджетного сектора нічого не втратили, тому що бюджет виплачує їм зарплати. Але треба розуміти, що реальними грошима бюджет наповнюють компанії та працівники позабюджетної сфери. Бюджетник сплачує ПДФО і за нього сплачуються внески до пенсійного фонду, але все це гроші з того ж бюджету. А ось з’являються ці гроші в бюджеті з того, що заплатив позабюджетний сектор. А тому, коли держава говорить: «всі по домівках, бюджетникам заплатимо, внебюджетники — як хочете», то це прямий обман і грабіж. Бо бюджет (=держава) відмовляється тут від відповідальності перед тими, хто забезпечує його наповнюваність і кому цей бюджет належить у всякому разі не в меншій мірі.

Я не прихильник «вертолітних» виплат, які підтримують і Сергій Гурієв, і Олексій Навальний. Бюджетники не втратили нічого, не працюючі пенсіонери не втратили нічого. Втратили ті, хто живе не за рахунок бюджету і наповнює його грошима. Їм запропоновано призупинити свою діяльність, одночасно забезпечуючи і свій рівень доходів, і продовжуючи платити податки. Це абсолютно несправедливо, і це сьогодні є ключовим питанням податкової демократії та справедливості в Росії. Якщо є припис про закриття бізнесу на карантин — значить виникає зобов’язання держави. Всі!

А те, що Путін сказав, що він, забезпечуючи жорсткий і постійний контроль, діючи на випередження з максимальною ефективністю буквально в лічені години, знаходиться в постійному контакті, звіряє наші плани, щоб дати впевненість у майбутньому, означає тільки те, що він не хоче цього визнати. Скріпа замість грошей.