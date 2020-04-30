ЗМІ Данії: США не залишають спроб заволодіти Гренландією

З-за кліматичних змін США поступово перетворюються на пустелю. Але сусідньої Канади американцям мало для переселення, тому вони хочуть заволодіти ще й звільняється від криги Гренландією, зробивши її своєю колонією. Це без малого 2 млн кв. км площі 44 тис. км берегової лінії, пише датське видання Ekstra Bladet.

Згідно з прогнозами американських фахівців, уже через кілька десятиліть значна частина США перетвориться в пустелю, ставши територіями, непридатними для життя. Температура повітря в цих районах сягатиме +50 градусів. У Мексиці все буде ще гірше, тому «стіна Трампа» не зможе стримати десятки мільйонів «кліматичних» біженців, які прагнуть на північ. Малозаселенную Канаду американці заберуть цілком. Але цього їм буде мало, враховуючи неймовірний наплив мексиканців і південноамериканців.

Тому спроби Білого дому «купити» Гренландію будуть продовжуватися, адже інтерес США до неї викликаний не тільки корисними копалинами та стратегічним розташуванням острова.

Датське ЗМІ впевнене, що Гренландія у складі США стане лише другий Аляскою, де інуїти, корінні жителі Північної Америки, являють собою меншість. При цьому 56 тис. інуїтів Гренландії навряд чи зможуть захистити себе. У свою чергу, посол США в Данії Карла Сендс регулярно посилає сигнали про готовність США пролити «золотий дощ» на жителів Гренландії, заграючи з місцевими націоналістами.

В даний час Данія повністю контролює Гренландію в економічному плані. При цьому в оборонному плані острів повністю підпорядкований США. Це становить небезпеку для Гренландії, так як американці рано чи пізно почнуть вести себе так, як ніби вона їм належить.