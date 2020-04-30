Комаровский назвал опасные для жизни места во время пандемии коронавируса

Евгений Комаровский посвятил новый пост в Instagram пандемии коронавируса. Доктор назвал опасные для жизни места, которые лучше избегать во время вспышки инфекционной болезни.

Комаровский отдал первое место больничным палатам интенсивной терапии. Туда помещают нескольких больных плюс потоки кислорода. Небольшая площадь помещения и отсутствие проветривания являются идеальной средой для получения 10 инфицирующих доз, которые могут вызвать смерть.

К опасным местам относятся церкви, здания для размещения воинских частей, тюремные камеры, вагоны метро. К этой же категории причислены помещения с большим количеством людей и замкнутые пространства: цирк, спектакль, концерт, лекционный зал в институте и прочее.

Кроме того, Комаровский особо выделил дома престарелых и специальные заведения для людей с инвалидностью. Там не проветривают помещения, а в некоторых случаях применяется аппаратура для поддержки дыхания, что увеличивает риск заражения.

Сосредоточение людей в ограниченном пространстве опасно для жизни во время пандемии. Поэтому неоднократно регистрируются случаи инфицирования среди медицинских работников, в тюрьмах, домах престарелых.

: u-news.com.ua