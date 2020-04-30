Спалах коронавіруса в передмісті Києва: три людини вже померли

У Київській області В селі Зазим’я в будинку пристарілих померли три людини. У одного з них, 95-річного дідуся, лабораторний тест підтвердив коронавирусную хвороба COVID-19. Чекають результатів розтину двох інших тел. Про це у своєму Facebook написав журналіст Олександр Махов.

«У будинку зараз перебуває 26 осіб. З них 22 мешканця, 3 працівника закладу і директор. Експрес-тест підтвердив коронавірус у 13 осіб, у тому числі у директора. Чекають результатів лабораторних аналізів.

Будинок престарілих працював неофіційно. Про нього стало відомо після спалаху. Поліція порушила кримінальну справу.

У Зазим’ї виявили ще 2 таких неофіційних будинку пристарілих. Яка там ситуація із захворюваністю — невідомо. Будуть робити тестування.

Зараз заклад, де стався спалах захворюваності — на карантині. З нього ніхто не виходить. Туди відправляють продукти, ліки та засоби для дезінфекції.

У Зазим’ї проводять масове тестування серед лікарів, працівників пошти і державних установ. Зробили вже 50 експрес-тестів — всі негативні», — написав журналіст.