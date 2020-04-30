COVID-19 розширює кордон зараження на окупованому Донбасі: лікарні переповнені

Спостерігається суттєве збільшення кількості місцевих жителів, які висловлюють невдоволення політикою «глав республік»

Окупаційні адміністрації на непідконтрольної частини Донбасу приховують реальну інформацію про захворюваність COVID-19, де вже більше 400 заражених, а лікарні переповнені. Про це повідомив командувач Об’єднаних сил Володимир Кравченко в інтерв’ю «Укрінформу«.

Кравченко зазначив, що за офіційними даними» окупаційних адміністрацій враховано лише близько півтори сотні випадків коронавіруса.

«В даний час на тимчасово окупованих територіях нами зафіксовано понад чотирьохсот випадків інфікування COVID-19, хоча, за «офіційними даними» окупаційних адміністрацій враховано лише близько півтори сотні таких випадків», — повідомив Кравченко.

Він додав, що зараз спостерігається суттєве збільшення кількості місцевих жителів, які висловлюють невдоволення політикою «глав республік» щодо протидії розповсюдженню коронавирусной інфекції.

Нагадаємо, коронавірус нібито виявлений в одного з переданих Україною на окуповані території в рамках обміну полоненими 16 квітня.

Раніше повідомлялося, що окупований Луганськ закрили на в’їзд в зсвязи з карантинними обмеженнями, а в самопроголошених республіках» Донбасу обмежена пасажирське міжміське сполучення.