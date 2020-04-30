«Левада-центр»: 48% росіян незадоволені антивірусними заходами президента і уряду

Більшість жителів Росії вважають недостатніми заходи, що федеральна влада робить для боротьби з коронавірусом. 46% росіян схвалюють дії президента та уряду, 48% ними незадоволені: 30% вважають їх недостатніми, 18% — надмірними. Про це свідчать дані опитування «Левада-центру», проведеного на замовлення «Відкритих медіа».

Дії губернаторів і мерів респонденти схвалюють трохи більше. 50% вважають їх адекватними ситуації, що склалася, 30% — недостатніми, 15% — надлишковими. У великих містах рівень невдоволення вищий, ніж у сільській місцевості.

Директор «Левада-центру» Лев Гудков пов’язує різницю схвалення федеральних і регіональних властей з «віртуальним» характером дій президента і уряду: «Президент вмовляє населення сидіти вдома, йде від прямої відповідальності і нічого суттєвого не говорить, перекладаючи все на губернаторів і їх адміністрацію. Губернатори більш конкретні і їх дії видно, що помітно населенню».

Соціологи дізналися, як неробочі дні вплинули на життя росіян. Виявилося, що 44% працюють як зазвичай, графік решти 56% змінився. 21% повністю або частково перейшли на віддалену роботу, 15% пішли у вимушену відпустку, повністю або частково втративши в зарплаті. Тільки 8% пішли у відпустку, зберігши зарплату.

Загальноросійський опитування проводилося 24-27 квітня, у ньому взяли участь 1608 осіб від 18 років і старше.

Дослідження РАНХиГС показало, що лише 7% респондентів вважають, що уряд робить достатні матеріальні заходи підтримки населення в умовах кризи. 45% опитаних висловилися про недостатність вжитих владою заходів підтримки населення, 38% бачать бездіяльність влади в цьому ключі. У сформованій ситуації 74% вважають, що матеріальне становище їхніх сімей погіршиться. Згідно з даними опитування Торгово-промислової палати, більше 50% бізнесменів в Росії не змогли отримати держпідтримку. З початку року в Росії на 68% зросла кількість особистих банкрутств.