І як ми вижили в цей жахливий час?

Моя мама різала курку, рубала яйця на салат і намастила масло на хліб на одній і тій же обробній дошці ножем, не обробляючи їх хлоркою, і у нас не було ніяких харчових отруєнь. Наші шкільні сандвічі, були загорнуті у вощений папір коричневого, паперового пакета, а не в міні холодильники, але я не можу пригадати, щоб хтось заразився кишковою паличкою. Ми підбирали яблука і сливи з землі, витирали їх про свою сорочку або футболку – і нічого, живі до цих пір.

Ми купалися в озері, в річці або взагалі в струмку, а не якомусь хлорированном басейні. Ми всі носили кеди, а не кросівки з підошвою, в якій є повітряна подушка і вбудовані світловідбивачі, які коштують стільки ж, скільки невеликий автомобіль. І тим не менше ми всі росли без яких-небудь серйозних тілесних ушкоджень.

У нас був ремінь, яким нас виховували за погану поведінку в школі. Вони називали це дисципліною, і ми всі виросли, шануючи і поважаючи людей, які старші за нас.

У нас було 48 дітей у нашому класі, і ми всі навчилися читати і писати, 37 осіб отримали вищу освіту, 9 – середньоспеціальна і тільки дві дівчата, які вийшли заміж відразу після закінчення школи, нікуди не поспутили.

Співали гімн, і залишалися під наглядом навіть після закінчення уроків. Була гпд, де ми робили домашнє завдання, ганяли у футбол або піонербол. Після продовженого дня, я ще біг на секцію САМБО, а потім до темряви носився у дворі, граючи в козаки розбійники, не звертаючи уваги на мамині крики з вікна, що пора додому. Але коли на балкон виходив покурити батько і неголосно говорив «ти що, не збираєшся спати», я розумів, що жарти погані і треба йти додому.

Я думав, що я повинен був зробити щось важливе, перш ніж я зможу пишатися собою. Я просто не можу пригадати, щоб мені було нудно, хоча у нас не було комп’ютерів, Плейстейшен, Нінтендо, Ікс-бокс, або 270 цифрового телебачення по кабельним каналам. Я не пам’ятаю, щоб я нудьгував. Ах так, і де був Бенадріл і стерилізації комплекту, коли мене вкусила бджола? Мене могли вбити!

Ми грали в царя гори, на купі щебеню, які залишалися на порожніх будівельних майданчиках і, коли ми поранилися, мама діставала пляшку зеленки — вона не щипає, так як йод — обробляла рану, а потім ми ще й отримували по дупі. А зараз це спричинить за собою похід до лікаря, а після 10-денного курсу антибіотиків, мама подзвонить адвокату, щоб подати в суд на підрядника за залишену купу гравію, яка ледь не позбавила її сина.

А коли учився вже в п’ятому класі, то граючи у футбол на асфальті, на дорозі, отримавши підніжку і здерши в кров коліна і лікті втік в пункт швидкої допомоги, де мені обробляли рани, і де була повна гарантія, що не отримаєш по дупі.

Ні один чоловік, якого я знав, ніколи не говорив, що він був з неблагополучної сім’ї. Як ми могли це знати? Ми ніколи не потребували групової терапії або курси з управління гнівом. Очевидно, що ми були обдурені багатьма соціальними проблемами, що навіть не помітили, що вся країна не приймала антидепресанти. Як же ми могли вижити?

З нашого класу 5-про стали лікарями, 4-про військовими, один – командиром атомного підводного човна, керівниками будівельних трестів, заводів, учетелями, інженерами, атомником на АЕС, капітаном далекого плавання, тренером і т. д.

Любові всім, хто поділяє цю епоху і всім, хто, на жаль, пропустив її. Я не проміняю її ні на що!