Дан Балан впервые показал детей: мальчик и девочка

Популярный молдавский певец Дан Балан опубликовал в своем Instagram новое видео.

С начала 2019 года Дан Балан стал одной из самых обсуждаемых персон в украинском шоу-бизнесе. Артист стал одним из членов жюри шоу “Голос”. В судейских креслах кроме него также были Потап, Монатик и Тина Кароль. С последней Дану Балану регулярно стали приписывать романтические отношения на и вне проекта. Дело в том, что артисты нередко проявляли чувства друг к другу в прямых эфирах шоу. В одном из них Дан Балан даже укусил Тину за плече.

После окончания шоу и победы Оксаны Мухи из команды молдавского артиста, все ожидали продолжения и развития отношений двоих артистов. И оно произошло. Недавно Дан Балан появился в шоу “Танці з зірками”, в котором Тина Кароль является ведущей gold-room. На паркете вместе с коллегой по шоу “Голос” певица исполнила композицию, которую Дан специально написал для них двоих – “Домой”. Многие артисты увидели какую-то химию между исполнителями, но дальше эфира “Танцев” события не стали развиваться. Тем не менее, преданные шипперы этой пары продолжают верить в подобие отношений между звездами.

В преддверии Нового года, 26 декабря, в своем Instagram Дан Балан опубликовал новое видео. На нем он запечатлен в семейной компании, вероятно, у себя дома в Молдове. На видео попали две молодых девушки, одна пожилая бабушка и двое маленьких детей – мальчик и девочка.

После просмотра этого видео многие поклонники написали, что Дану пора заводить собственных детей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Dan Balan (@danbalan) 25 Дек 2019 в 8:20 PST

: showbiz.clutch.ua