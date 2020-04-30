Монастир в Одесі з помсти підпалив колишній послушник

Поліція вже затримала підозрюваного.

Свято-Успенський монастир в Одесі з-за помсти підпалив його колишній послушник за прізвищем Тимицу.

Чоловік 1971-го року народження вже затриманий поліцейськими, подробиці злочину з’ясовуються.





Свято-Успенський чоловічий монастир був підпалений 24 квітня. Підпал був влаштований відразу в трьох місцях обителі, що, за словами поліцейських, свідчило про хорошому знанні місць розташування будівель злочинцем. Спочатку загорілася прибудова монастиря. Пізніше, пляшку із запальною сумішшю кинули під авто «ВАЗ» і підпалили корівник. Третім місцем підпалу став автомобіль Toyota, припаркований біля господарського приміщення.