«Шахтарі записують звернення до Пасічника»: в ОРЛО гірники страйкують у вибої і вимагають погасити борги по зарплаті

На непідконтрольної Україні частині Луганщини 29 квітня відбулася страйк на шахті «Ніканор-Нова» ГУП ЛНР «Центруголь» у місті Зоринськ, Перевальського району. 38 робітників шахти (24 робочих з першої зміни і 14 робочих другої зміни) перебувають на насипному ділянці бригади «Солов’я», горизонту 400 м. пласта К6В відмовилися підніматися з вибою на поверхню.

На місце події виїжджали співробітники «ВГРЗ МНС, МВС ЛНР». Про це повідомляє Телеграм-канал «Луганський інсайд».

За даними ресурсу, причиною страйку стали борги по заробітній платі (загальна заборгованість близько 20 місяців, пряма заборгованість — понад півроку, на даний момент виплатили за жовтень 20%, і дали по 2000 руб. за березень) і протест проти закриття шахти. Телеграм-канал пише:

«Справа в тому, що 28 квітня в 11:00 на шахту прийшла телефонограма про закриття шахти, хоча в той же день шахтарям обіцяли, що шахту просто переведуть в інший ГУП — саме це і послужило причиною страйку. До цього шахту, судячи з усього, підготовляли до закриття: деяких людей з ГРОЗ і прохідників забрали на шахту „Білоріченська“ ГУП ЛНР „Центруголь“, а бригади прохідників забрали на шахту „Мащинская“, шахтоуправління „Луганське“ ГУП ЛНР „Центруголь“».

«Луганський інсайд» зазначає, що до початку бойових дій на Донбасі в 2014 році на шахті працювали 5 прохідницьких бригад (у кожній бригаді є 5 ланок — 1 зміна і ще 4 ланки (2, 3 і 4 зміна одна ланка йде на вихідний такий принцип роботи). На поточний момент працює 1 зміна і всього одна бригада. На добычном ділянці працює 1 і 2 зміна, інших забрали на інші шахти.

Зараз страйк на шахті триває, працівники шахти записують відеозвернення до «чолі ЛНР» Леоніду Пасічнику, щоб він втрутився в ситуацію.