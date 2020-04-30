Банкіри дали валютний прогноз на травень

Ситуація на валютному ринку стабілізувалася ціною втрати $2 млрд резервів НБУ. Чи надовго — розповіли банкіри в своїх прогнозах на найближчий місяць.

У Національному банку України констатують, що під кінець квітня коливання обмінного курсу гривні разом з інтересом до нього знизилися до докризових рівнів.

Почався через пандемії коронавіруса глобальна криза спровокувала розпродажі інвесторами ризикових активів. В категорію ризикових потрапляють і українські облігації внутрішньої держпозики (ОВДП). Продаючи активи, серед яких були і ОВДП, іноземні інвестори (нерезиденти) купують валюту на локальному ринку, щоб вивести її на свої закордонні рахунки. Це чинить тиск на курс нацвалюти.

Однак найбільший панічний попит на валюту на початку пандемії був не у нерезидентів, а з боку українського бізнесу і населення. У підсумку, щоб уберегти гривню від різкого знецінення, НБУ задовольнив цей попит, продавши більше $2 млрд на міжбанківському валютному ринку через інтервенції та аукціони.

В НБУ заявляють, що банківському регулятору вдалося досягти цілі — курс національної валюти стабілізувався. Гривня з моменту початку кризи в березні не знецінилася більш ніж на 9% – з 24,7 грн/$ на початку березня, зупинившись на позначці 27 грн/$ в кінці квітня. Регулятор навіть знову почав купувати валюту у квітні.

Банкіри стверджують, що в останньому місяці весни очікуються коливання курсу за погашення державних боргів.

«У травні чекають суттєві боргові виплати, тому можливі курсові сплески. Ну і, звичайно, якщо карантин закінчиться, ми побачимо відновлення попиту на валюту. Однак, чекати впевненого і тривалого зростання курсу долара в травні схоже не варто», — вважає Олег Ропяк з банку Південний.

Антон Коваленко з ОТП Банку очікує, що після закінчення карантину почне зростати інтерес до валюти з боку імпортерів. Крім цього, «велике погашення (держборгу — Ред.) на початку травня, також є очікування виплати ПДВ. Всі ці процеси можуть викликати зростання долара, але після другої половини травня очікуємо зворотний рух, якщо не буде паніки на ринку і проблем з пандемією», — сказав він. За його прогнозом, курс гривні буде перебувати в коридорі 27-27,5 грн/$.

«На початку травня планується чергове велике погашення ОВДП, а також зі зняттям карантину повинні пожвавитися імпортери, що може спровокувати повернення курсу до рівня 27,30/27,40, але до початку літа ми все ж чекаємо плавне зниження і не виключаємо, що в літні місяці долар повернеться до позначки 26,50», — резюмував Юрій Гріненко з Райффайзен Банк Аваль.