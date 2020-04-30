Не була пристебнута: у страшній аварії в Мукачево загинула молода дівчина

Вночі в четвер, 30 квітня, у Мукачеві відбулося ДТП, в якому загинула 20-річна дівчина.

Аварія сталася на розі вулиць Миру і В. Стуса. Автомобіль марки Skoda на великій швидкості врізався в бетонну перешкоду кругового руху. Дівчина, яка сиділа на пасажирському сидінні і не була пристебнута ременем безпеки, померла в кареті швидкої допомоги.

За кермом Skoda перебував молодий водій, який теж знехтував ременями безпеки. Його з травмами госпіталізували. Лікарі діагностували у 22-річного мукачівця політравму, черепно-мозкову травму, забій шийно-спінального відділу хребта, рану голови, тупу травму живота та грудної клітини, травми обох нижніх кінцівок і травматичний шок, пише Mukachevo.net.

Командир батальйону патрульної поліції України Євген Зборівський написав у Facebook емоційний пост про ремені безпеки, зазначивши, що вони є прямою ознакою інтелекту водія і пасажирів.

«Застосування ременів безпеки знижує ризик загибелі водія від лобового зіткнення в 2,3 рази, від бічного — в 1,8 рази, а при перекиданні авто — в 5 разів», — пише поліцейський і пояснює походження міфів, пов’язаних з обмеженнями.