П’яний пацієнт побив фельдшера прямо в «швидкої» на Луганщині

У Луганській області п’яний чоловік з кулаками накинувся на фельдшера швидкої допомоги, яка намагалася надати йому екстрену допомогу.

Як повідомляє начальник відділу зі зв’язків з громадськістю поліції Луганщини Тетяна Погукай, про НП з медиком у Сєвєродонецьку правоохоронцям повідомили свідки інциденту. Вони розповіли, що чоловік б’є медика прямо в кареті швидкої допомоги.

Поліцейські встановили, що на 19-річну дівчину напав 54-річний місцевий житель, який був п’яний. Фельдшер зараз знаходиться на лікуванні, після якого за результатами судово-медичної експертизи визначать правову кваліфікацію дій підозрюваного.

Поки поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 125 КК України («Умисне легке тілесне ушкодження»).