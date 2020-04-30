«Я спала в їдальні на стільці, потім почалася пневмонія». Співробітники уфимської лікарні звернулися до Путіна

В Уфі співробітники республіканської клінічної лікарні імені Куватова записали відеозвернення до президента Володимира Путіна, повідомляє ProUfu.ru.

Медики розповіли, що восени 2019 року керівництво лікарні змусило піти багатьох досвідчених співробітників, і попросили зберегти їхні робочі місця. Вони також поскаржилися на умови, в яких їм довелося жити в РКБ під час карантину.

«6 квітня нас зачинили на карантин. Без попередження. Карантин був оголошений у розпал робочого дня. Всі співробітники залишилися на робочому місці і навіть ті, хто відпрацював у цей день зміну. РКБ стала вогнищем інфекції, що простягся на всю республіку. Протягом двох тижнів залишився в лікарні персонал перебував у надскладних нелюдських побутових умовах. Без нормальних засобів захисту, без можливості помитися, іноді без сну», — йдеться у зверненні.

«Умов для сну і відпочинку не було, я спала в їдальні на стільці. Профілактичного лікування не отримувала. 16-го відчула погіршення самопочуття. 17-го було проведено КТ, де була виявлена двостороння пневмонія», — розповіла одна зі співробітниць.

За словами медиків, керівництво лікарні фальсифікує результати тестування, так як багато лікарі госпіталізовані з безліччю ускладнень, але коронавірус у них офіційно не знайдено.

«Ми вимагаємо відкритого і чесного розслідування з боку федеральної влади. Ми звертаємося до вас, не дайте приховати результати тестування і КТ. Ми не віримо тим результатам, які видає лабораторія, підконтрольна Моз РБ. Про що свідчать покази більшості колег, які прийшли здорові на чергування. А зараз пішли, або госпіталізовані в інші лікарні з безліччю ускладнень, при цьому у них виявляються негативні результати. Вважаю, що дані результати носять неправдивий характер, щоб приховати справжню картину стану», — заявили співробітники лікарні.

На початку квітня РКБ ім. Р. Р. Куватова закрили на карантин після того, як біля померлої пацієнтки лікарні знайшли коронавірус. За даними на 10 квітня, тоді тест на коронавірус дав позитивний результат у 170 пацієнтів і лікарів.