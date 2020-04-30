Число хворих коронавірусом в Криму стрімко зростає

На четвер, 30 квітня, в окупованому Криму підтверджено вже 169 випадків COVID-19.

Як повідомляє Кримська правозахисна група на своїй сторінці в Facebook, інформація була озвучена на засіданні оперативного штабу із запобігання поширенню нової коронавирусной інфекції, яке проводив підконтрольний РФ «голова» окупованого Криму Сергій Аксьонов.

У Севастополі зареєстровано вже 77 випадків захворювання COVID-19, а всього в окупованому Криму підтверджено 169 випадків захворювання коронавірусом. При цьому правозахисники відзначають низький рівень діагностування COVID-19, в результаті чого офіційні дані про кількість випадків зараження далекі від реальних показників.