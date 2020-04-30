В Україну привезли чергову партію захисних засобів для медиків

У Міжнародний аеропорт «Бориспіль» прибув черговий літак з вантажем з Китаю, який доставив 400 тисяч респіраторів і 50 тисяч захисних щитків для українських лікарів.

Як повідомили в Офісі президента, це останній рейс з «повітряного мосту», який організував ОП. Надалі постачанням засобів захисту та медикаментів буде займатися Міністерство охорони здоров’я.

Заступник голови Офісу Кирило Тимошенко нагадав, що в рамках «повітряного мосту» було відправлено понад 25 літаків.

Вантажі закуповував Офіс президента на кошти благодійних фондів. Крім того, за словами Тимошенко, цими ж рейсами доставляли вантажі, які закуповував бізнес як гуманітарну допомогу регіонам. Комерційні структури також оплачували авіарейси. Така ініціатива допомогла знизити вартість масок в аптеках.

Наступного тижня Тимошенко пообіцяв представити детальний звіт про те, на що витрачалися гроші благодійників.