Білорусь побудує нафтопровід для нафти з України та Польщі

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко підписав розпорядження про будівництво нафтопроводу, який буде постачати нафту з українських і балтійських портів. Про це повідомляє прес-служба президента Білорусі.

«Будівництво цього нафтопроводу де-факто з’єднає перемичкою обидва білоруських НПЗ дозволить значно поліпшити логістику альтернативного імпорту нафти за рахунок забезпечення перетікання нафти, одержуваної із балтійських та українських портів», — заявив прес-секретар концерну Олександр Тищенко.

Рішення будівництва нового нафтопроводу – це частина стратегії диверсифікації поставок нафти в Білорусь. Будівництво планують закінчити до 2023 року.