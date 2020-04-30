Свинарчуку і не снилося. Українці обговорюють “гуманітарний вантаж” Гереги

23 квітня президент України Володимир Зеленський з помпою, у присутності офіційних осіб і журналістів зустрів найбільший у світі транспортний літак Ан-225 «Мрія», який доставив в Україну засоби медичної допомоги для боротьби з коронавірусом.

28 квітня народний депутат від групи «За майбутнє» Олександр Герега написав листа на ім’я мера Києва з пропозицією купувати через фірму «Епіцентр К» медичні маски, комбінезони і окуляри, які поставила «Мрія». Лист написано на депутатському бланку і нібито потрапило до Кличка помилково. У соцмережах почали з’являтися повідомлення, що в мережі магазинів «Епіцентр» активно продаються маски і медичні халати з даного рейсу. За даними системи публічних закупівель Prozorro, «Епіцентр» активно продає медичну допомогу з «Мрії» через торги.

Тільки за перший квартал цього року фірма підписала договорів мінімум на 71 млн грн на поставку виключно товарів медичного призначення. Маски, рукавички, респіратори, захисні костюми для медиків купували медичні центри, лікарні, обленерго, управління справами апарату ВР, Нацбанк, дитячі санаторії, в’язниці та поліклініки. Після того, як скандал через медгруза почав набирати обертів, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко пояснив ситуацію.

За його версією, частина вантажу «Мрії» була гуманітаркою, а іншу частину купили за рахунок комерційних структур. За даними агентства «Інтерфакс-Україна», скандальний рейс «Мрії» сплатила компанія «Епіцентр К». За оцінками експертів ринку, його вартість складає до 1 млн доларів. В адміністрації президента, мабуть, вважають, що українці повинні бути вдячні, так як в продажу з’явилися кошти мед захисту за розумні гроші.

Про те, що заробити на цьому змогла одна компанія, Тимошенко скромно промовчав. Немає нічого поганого в тому, щоб бізнес домовлявся з владою. Однак користувачі українського сегменту Facebook обурені, адже це правило повинне бути універсальним для всіх: для дрібних магазинчиків будівельних матеріалів, для великих мереж, для кав’ярень та перукарень. Політик Кіра Рудик однією з перших опублікувала злощасний лист від Гереги і назвала влада цинічною.