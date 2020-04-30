40% українських ресторанів, кафе і барів ліквідовані за коронавіруса, — нардеп Потураєв

До початку карантину, запровадженого з-за епідемії коронавіруса, в Україні діяли 30 тисяч закладів громадського харчування. 12 тисяч з них ліквідовані як суб’єкти господарської діяльності.

Про це депутат «Слуги народу» Микита Потураєв заявив в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Згідно з даними за HoReCa (готелі, ресторани, кафе/кейтерінг. — Ред.), до карантину у нас було 30 тисяч закладів громадського харчування в Україні: від маленького кафе/бару до великого ресторану. 12 тисяч з цих 30 – ліквідовано. Не в сенсі «закрилися на карантин», а в сенсі «ліквідовувались як підприємства», — сказав Потураєв.

Нардеп припускає, що в цій галузі може закритися ще більше бізнесів. В тому числі з-за того, що Верховна Рада не змогла з першого разу прийняти зміни до державного бюджету.

«Можливо, це пов’язано з тим, що нам не вдалося з першого разу прийняти бюджет, а саме в тому пакеті, який був пов’язаний з бюджетом, було відповідне законодавче підґрунтя для запуску процедури форс-мажору. Так що люди могли закритися, тому що вони не в змозі виконувати свої зобов’язання з оренди», — додав він.

За словами Микити Потураєва, частину ліквідованих підприємств можуть повернутися до своєї діяльності після закінчення карантину: «Можливо, хтось із цих 12 тис. ліквідованих підприємств повернеться, але ми не знаємо, скільки, і це проблема».