ООН: Готовність Росії до коронавирусу виявилася гіршою, ніж в 48 країнах

Навіть Іспанія, Італія та Аргентина виявилися кращими готові до епідемії коронавіруса, ніж Росія. Про це свідчать дані рейтингу ООН, опублікованого в щорічній доповіді програми розвитку.

У списку з 189 країн, які відчули удар COVID-19, Росія розташувалася на 49-му місці – на одну сходинку вище, ніж Білорусь.

Наголошується, що найбільш підготовленими виявилися Норвегія, Швейцарія, Ірландія, Німеччина. Про це свідчать низький рівень смертності і розвинена система охорони здоров’я в кожній з цих країн.

Незважаючи на найвищі показники смертності США зуміли зайняти 16-е місце, хоча в країні вже більше мільйона заражених.

Головні осередки епідемії в Європі – Іспанія, Франція та Італія – посіли 25-е і 27-е і 29-е місця, відповідно.

Росію випередила навіть Аргентина (48-е місце), де на сьогоднішній день лише 4 тис. заражених.

Рейтинг відображає здатність кожної з країн справлятися з непередбаченими кризою в системі охорони здоров’я і враховує кількість лікарняних місць, а також лікарів і медсестер на кожні 10 тис. чоловік населення.

Нагадаємо, за останню добу в Росії виявлено 5841 підтверджений випадок коронавирусной інфекції COVID-19 у 82 регіонах. За добу в РФ померло 108 осіб з підтвердженим коронавірусом, одужали — 1830.