Под Днепром водитель устроил жесткое ДТП и бросил пассажира умирать в машине

В Днепропетровской области 27-летний мужчина отправиться за решетку на 5 лет из-за смертельного ДТП. Водитель не справился с управлением, влетел в дерево и сбежал с места аварии. Пассажир, который находился в автомобиле погиб, не получив своевременной помощи, передаёт Днепр оперативный.

Как стало известно, 27-летний мужчина, не имея водительского удостоверения, двигался на автомобиле «Geely Emgrand 7» со скоростью не менее 90 км/час. На трассе Широковского района, он не справился с управлением и на большой скорости влетел в дерево.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля погиб на месте, а водитель, оставив потерпевшего в беспомощном состоянии, скрылся с места инцидента.

Суд назначил виновнику ДТП 5 лет тюремного заключения.

: dnepr.express