У Раді обурилися, що Кабмін не погодив план виходу з карантину і вимагають Шмигаля «на килим»

На погоджувальній раді парламенту віце-спікер Олена Кондратюк заявила, що народним депутатам України варто було б заслухати прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з планом уряду щодо пом’якшення карантинних заходів.

«У нас повинна бути можливість задати питання прем’єр-міністру про передумови та шляхи реалізації кожного з етапів цього плану. Також ми повинні почути, як урядова стратегія виходу з економічної кризи, і подальша боротьба з негативними наслідками пандемії для всіх сфер життя накладається на поетапний план виходу з карантину», — написала віце-спікер на своїй сторінці в соцмережах.

Також Олена Кондратюк нагадала про обіцянку прем’єра створити постійно діючий Антикризовий штаб в який увійшли б усі парламентські політичні сили та їх лідери, яке так і не було виконано.

«Прем’єр анонсує адаптивний карантин, який підтримав Рада з питань економічного розвитку, але з Верховною Радою ніхто не радився», — нарікає віце-спікер.



