Податкові пільги-за карантину можуть продовжити: що про це відомо

Верховна рада підтримала законопроект, який ще на місяць звільняє ФОП (фізичних осіб-підприємців) від ЄСВ (єдиного соціального внеску) за себе. Про це повідомляє РБК-Україна.

За те, щоб взяти законопроект за основу, проголосували 336 народних депутатів.

Документ передбачає: