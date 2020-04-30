Податкові пільги-за карантину можуть продовжити: що про це відомо

Верховна рада підтримала законопроект, який ще на місяць звільняє ФОП (фізичних осіб-підприємців) від ЄСВ (єдиного соціального внеску) за себе. Про це повідомляє РБК-Україна.
За те, щоб взяти законопроект за основу, проголосували 336 народних депутатів.
Документ передбачає:
- продовження терміну незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, вчинені з 1 березня по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину;
- продовження терміну ненарахування пені за останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину;
- продовження звільнення від сплати ЄСВ за себе ФОП і особам, які здійснюють незалежну професійну діяльність на період з 1 по 31 травня 2020 року;
- продовження мораторію на проведення документальних та фактичних перевірок за останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину.