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Податкові пільги-за карантину можуть продовжити: що про це відомо

30.04.2020

Верховна рада підтримала законопроект, який ще на місяць звільняє ФОП (фізичних осіб-підприємців) від ЄСВ (єдиного соціального внеску) за себе. Про це повідомляє РБК-Україна.

За те, щоб взяти законопроект за основу, проголосували 336 народних депутатів.

Документ передбачає:

  • продовження терміну незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, вчинені з 1 березня по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину;
  • продовження терміну ненарахування пені за останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину;
  • продовження звільнення від сплати ЄСВ за себе ФОП і особам, які здійснюють незалежну професійну діяльність на період з 1 по 31 травня 2020 року;
  • продовження мораторію на проведення документальних та фактичних перевірок за останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину.
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