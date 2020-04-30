Віталій Кличко сам себе підстриг під пісню Coronavirus

Легенда українського боксу, мер Києва Віталій Кличко сам себе підстриг під час карантину, викликаного пандемією коронавіруса.
Знаменитий спортсмен і політик приєднався до флешмобу #haircatchallange, суть якого полягає в тому, щоб самому робити себе стрижку, оскільки перукарські закриті.
«З ранку прихорошился», — написав Віталій Кличко, який опублікував у TikTok відео процесу під популярну зараз пісню Andy Zavala — Coronavirus.
На відео Кличко перед дзеркалом стриже себе ножицями і машинкою, а потім миє голову та сушить волосся.
pic.twitter.com/GEkXnOkzAU
— Олександр (@optaluna) April 30, 2020