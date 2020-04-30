Рівень води критично впав: на Волині б’ють на сполох через обміління річки

У Волинській області, де сильно обміліло озеро Світязь та інші водойми, депутати Луцької міськради звернулися до уряду з проханням вирішити екологічну проблему — критичним обмілінням річки Стир.

Як передає ТСН, вода в річці опустилася до критичних позначок — вона знаходиться на межі зникнення. Це пов’язано не тільки з безсніжною зимою і відсутністю опадів, але і перекриттям шлюзів Хрінницького водосховища, що знаходиться вище за течією.

Низький рівень води в Стирі веде до загибелі водної рослинності і робить неможливим нерест риби. Депутати просять відкрити шлюзи і підняти рівень річки.