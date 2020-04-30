Сусідка жінки, яка вбила дочку під Харковом, озвучила свою версію трагедії

Сусідка і близька подруга Тетяни П’яновій, яка відрізала голову власної дочки, заявила, що жінка не могла вчинити таке без стороннього втручання.

Світлана, яка назвала себе адміністратора бабусею загиблої Христини, зазначила, що її матері могли щось підсипати, щоб затуманити розум. Відео свідчень жінки оприлюднили на Telegram-каналі «Харків 1654»

«Я не знаю, як це вийшло. Хороша дівчинка. Я не вірю, що це Таня могла зробити. Мати ось така була! Вона за доньку горою! Щось сталося в будинку. Там у неї два брата-пьянюги, що чи підсипали, чи що. Вона хороша мати», – стверджує сусідка.

Вона додала, що підозрювана П’янова приходила до неї в гості на Великдень і була цілком адекватною. Що стосується вбитої дівчинки, то з нею Світлана бачилася востаннє 29 квітня.

«Христина до мене вчора приходила, подарунок мені намалювала, у мене день народження був. Ми сьогодні збиралися пироги пекти. Бабуся у неї померла, і я прийняла її, як онуку. Вона постійно бігала до мене», – говорить сусідка сім’ї, де сталася трагедія.

За її словами, дитина був веселим і розповідав, що у матері теж все добре: за день до вбивства вона як завжди була на роботі на місцевому заводі.

Що стосується взаємовідносин П’яновій з братами, то вони, стверджує Світлана, були поганими. У будинку, крім Тетяни жили її глухонімий брат Олексій, сестра Олена (також глухоніма) і брат Антон.