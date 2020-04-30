Заарештовано майно мера Обухова

Суд наклав арешт на будинок, гараж, три ділянки загальною площею 5,75 га і автомобіль «Toyota Land Cruiser Prado 150», що належать міському голові р. Обухів Київської області Олександру Левченку.

Про це свідчить постанову Голосіївського райсуду. Києва від 7 квітня, повідомляють Наші гроші.

Арешт накладений у рамках кримінального провадження, яке з квітня 2019 розслідують слідчі Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області.

За даними слідства, на початку 2017 р. Обухівський мер вступив у злочинну змову з членом виконавчого комітету Обухівської міськради, начальником земельного відділу та начальником юридичного відділу виконкому Обухівської міськради з метою розтрати земельної ділянки на території р. Обухова, шляхом прийняття незаконного рішення про виділення такої ділянки обслуговуючому кооперативу у власність безкоштовно.

Для реалізації плану в 2016 році був створений ОК «ЖБК «Кальміус», якому Обухівський міськрада у квітні 2018 р. передав 1,15 га під будівництво багатоповерхового житлового будинку. Учасники групи планували продати у ньому квартири та отримати матеріальну вигоду від їх реалізації.

Слідство встановило, що зазначений ОК «ЖБК «Кальміус» не є житлово-будівельним кооперативом і законних підстав для отримання ділянки не було. Крім того, міськрада були надані неправдиві відомості про його учасників. Так, членами «Кальміусу» були в реальності 4 чоловік, а за документами — 937 осіб, з яких майже 19% — учасники бойових дій, 49% — вимушено переселених осіб, і 32% — інші категорії населення.

Згідно з висновком експертів КНДІСЕ МЮ України за результатами проведення комплексної судової оціночно-земельної експертизи та експертизи з питань землеустрою від 13.11.2019, умисними протиправними діями Обухівського міського голови територіальній громаді Міста завдано збитків на загальну суму 4,13 млн грн.

Нагадаємо, Олександр Левченко в 2010 році був обраний депутатом Київської обласної ради від Партії регіонів. А з 2012 року обіймає посаду міського голови Обухова. Останній раз був обраний в жовтні 2015 року від партії «Наш край».

18 грудня 2019 р. Левченко було повідомлено про підозру у розтраті земельної ділянки комунальної власності, що відповідає злочину за ч. 5 ст. 191 КК, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років.