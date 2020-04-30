Справа Соболєва: прокуратура повідомила про підозру втікача нацактивисту

Правоохоронці повідомили про підозру ще одній людині, якого вважають причетним до організації та вчинення замаху в Києві 1 грудня 2019, коли снайпер намагався потрапити до депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва, а натомість застрелив його 3-річного сина.



Як повідомляється на сайті Офісу Генерального прокурора, поки новий фігурант кримінальної виробництва оголошений в міжнародний розшук.

“Також за клопотанням прокурорів суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Це дає правові підстави компетентним органам затримати цю особу на території іншої держави”, — зазначили на Різницькій.



В Офісі генпрокурора додали, що досудове розслідування по справі, де січня 2020 року за ініціативою заступника генерального прокурора Гюндуза Мамедова була змінені підслідність і група прокурорів, триває.



Зараз про підозру у виробництві оголошено шести осіб, четверо з яких знаходяться під вартою, а ще двоє — у міжнародному розшуку.



Незабаром після скоєння замаху на Соболєва правоохоронці затримали кілера — Андрія Лаврегу і його помічника Євгенія Семенова. Крім них під арештом за підозрою в пособництві скоєння злочину знаходяться чеченець Ібрагім Шахгириев і Олександр Раєв.



Ймовірним організатором злочину слідство вважає 26-річного уродженця міста Красногорськ Російської Федерації Юсупа Абуєва, якого грудня 2019 року оголосили в розшук. Зараз така ж доля спіткала 23-річного екс-координатора руху “Традиція і порядок” Юрія Ткаченка, який є новим, шостим підозрюваним у резонансній “справі Соболєва”.



Юсуп Абуев (ліворуч) і Юрій Ткаченко.



За інформацією джерел Dетектив-Info, Ткаченко і Абуев є товаришами, які зійшлися на ниві спільної діяльності “Традиції і Порядку”. У соцмережах викладено багато з їхніх спільних фото, разом і поодинці вони брали участь в різних акціях політичної спрямованості.



У липні 2019 р. Ткаченко повідомив про їх спільний з Абуевым, Раевым та іншими побратимами вихід з лав “Традиції і Порядку”. Відповідне рішення він пояснив незгодою з курсом розвитку, який обрала лідер цього руху Богдан Ходаковський.



Згідно переліку осіб, які переховуються від органів влади, датою зникнення Юрія Ткаченка правоохоронці вважають 20 квітня 2020 р. При цьому в його профайлі поки не йдеться про претензії слідства у справі про вбивство дитини В’ячеслава Соболєва. Як і у випадку з Юсупом Абуевым, його побратима спочатку підозрювали в участі у складі банди (ч. 1 ст. 255 КК України), яка займалася викраденням людей (ч. 3 ст. 146 КК України).